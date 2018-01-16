В річці на Закарпатті знайшли труп молодої дівчини

В селищі Дубове Закарпатської області, на березі річки Тересва місцевий житель виявив труп молодої дівчини.

Про це повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Тетяна Щоголева.

За попередніми даними, дівчину задушили та кинули у річку. Вбивця поставив на голову тіла камінь, щоб труп дівчини не викинуло на берег. Жертва виявилась місцевою жителькою.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Слідчі встановлюють всі обставини події та розшукують вбивцю.

"Вживаються заходи зі встановлення особи, яка скоїла це кримінальне провадження", – зазначила Щоголева.