В річці на Закарпатті знайшли труп молодої дівчини
15:40, сьогодні 2384 Читать новость на русском
В селищі Дубове Закарпатської області, на березі річки Тересва місцевий житель виявив труп молодої дівчини.
Про це повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Тетяна Щоголева.
За попередніми даними, дівчину задушили та кинули у річку. Вбивця поставив на голову тіла камінь, щоб труп дівчини не викинуло на берег. Жертва виявилась місцевою жителькою.
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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Слідчі встановлюють всі обставини події та розшукують вбивцю.
"Вживаються заходи зі встановлення особи, яка скоїла це кримінальне провадження", – зазначила Щоголева.
Джерело: 24 Канал
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