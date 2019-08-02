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      В РНБО планують створити Службу фінансових розслідувань

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      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк / Getty Images

      В Раді національної безпеки і оборони планують створити Службу фінансових розслідувань. Ця служба передбачає формування нового органу, який займатиметься економічними злочинами проти держави, заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.

      Це буде фінансове НАБУ, уточнив Данилюк в ефірі Радіо НВ.

      Читайте також: Данилюк: Припинення транзиту російського газу через Україну – найгірший варіант, але можливий

      Функції розслідувань економічних злочинів проти держави, які зараз виконуються декількома інституціями і в яких задіяні близько 15 тисяч людей, мають перейти до новоствореного органу. Мовиться про СБУ, податкову міліцію, яку врешті-решт треба ліквідувати, та Національну поліцію,
      – розповів секретар РНБО.

      Він додав, що Служба фінансових розслідувань буде підпорядкована Міністерству фінансів. Цей аналітичний центр аналізуватиме злочини і "там не бігатимуть з автоматами".

      Данилюк також розповів, що проведе нараду за участю керівництва податкової служби, митниці, представника Офісу Президента, щоб обговорити законопроект "Про службу фінансових розслідувань". За словами секретаря РНБО, створення такої служби буде в пріоритеті і, відповідно, пріоритетним буде законопроект, який президент подасть до нового парламенту.

      Хто зараз бореться з економічними злочинами в Україні? Зараз за боротьбу з економічними злочинами відповідають Генпрокуратура, Нацполіція, СБУ і податкова міліція.

      Весь цей час правоохоронці різних відомств по колу ходять до підприємців по одних і тих самих фактах. Вони шлють запити, реєструють провадження, проводять обшуки, створюють проблеми, а потім героїчно їх вирішують за винагороду.

      Хоч діяльність РНБО напряму і не стосується бізнесу, але економічна безпека є однією зі складових національної.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство РНБО Олександр Данилюк Розслідування Фінанси
      Джерело: 24 канал
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