В РНБО планують створити Службу фінансових розслідувань

В Раді національної безпеки і оборони планують створити Службу фінансових розслідувань. Ця служба передбачає формування нового органу, який займатиметься економічними злочинами проти держави, заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.

Це буде фінансове НАБУ, уточнив Данилюк в ефірі Радіо НВ.

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Функції розслідувань економічних злочинів проти держави, які зараз виконуються декількома інституціями і в яких задіяні близько 15 тисяч людей, мають перейти до новоствореного органу. Мовиться про СБУ, податкову міліцію, яку врешті-решт треба ліквідувати, та Національну поліцію,

– розповів секретар РНБО.

Він додав, що Служба фінансових розслідувань буде підпорядкована Міністерству фінансів. Цей аналітичний центр аналізуватиме злочини і "там не бігатимуть з автоматами".

Данилюк також розповів, що проведе нараду за участю керівництва податкової служби, митниці, представника Офісу Президента, щоб обговорити законопроект "Про службу фінансових розслідувань". За словами секретаря РНБО, створення такої служби буде в пріоритеті і, відповідно, пріоритетним буде законопроект, який президент подасть до нового парламенту.

Хто зараз бореться з економічними злочинами в Україні? Зараз за боротьбу з економічними злочинами відповідають Генпрокуратура, Нацполіція, СБУ і податкова міліція.



Весь цей час правоохоронці різних відомств по колу ходять до підприємців по одних і тих самих фактах. Вони шлють запити, реєструють провадження, проводять обшуки, створюють проблеми, а потім героїчно їх вирішують за винагороду.



Хоч діяльність РНБО напряму і не стосується бізнесу, але економічна безпека є однією зі складових національної.