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В США повідомили про ракетну атаку під час трансляції футбольного матчу: відео

23:56, 14 січня 1914 Читать новость на русском
У США під час перегляду футболу люди побачили тривожне повідомлення
У США під час перегляду футболу люди побачили тривожне повідомлення / football365.com

Американців у штаті Гаваї випадково налякали записаним повідомлення про ракетну тривогу.

Під час трансляції футбольного матчу між англійськими командами "Тоттенхем" і "Евертон" на екранах телевізорів з'явилось тривожний текст про атаку. Для привернення уваги інформацію помістили в червону стрічку. Окрім цього, звук вимкнули, а замість реклами лунав запис тривожного повідомлення.

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"Зафіксована загроза ракетного удару по Гаваях. Удар може статися в найближчі хвилини. Це не навчання. Негайно шукайте укриття в будь-якій будівлі. Ми повідомимо, коли небезпека мине", – повідомила влада Гаїті у записі.

Упродовж 30 хвилин на телеканалах спростували інформацію про ракетну загрозу, назвавши повідомлення помилковим. Водночас у соціальних мережах нажахані люди ділилися порадами щодо дій під час такого нападу.

Теги: США
Джерело: 24 Канал
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