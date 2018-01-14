В США повідомили про ракетну атаку під час трансляції футбольного матчу: відео
Американців у штаті Гаваї випадково налякали записаним повідомлення про ракетну тривогу.
Під час трансляції футбольного матчу між англійськими командами "Тоттенхем" і "Евертон" на екранах телевізорів з'явилось тривожний текст про атаку. Для привернення уваги інформацію помістили в червону стрічку. Окрім цього, звук вимкнули, а замість реклами лунав запис тривожного повідомлення.
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"Зафіксована загроза ракетного удару по Гаваях. Удар може статися в найближчі хвилини. Це не навчання. Негайно шукайте укриття в будь-якій будівлі. Ми повідомимо, коли небезпека мине", – повідомила влада Гаїті у записі.
Упродовж 30 хвилин на телеканалах спростували інформацію про ракетну загрозу, назвавши повідомлення помилковим. Водночас у соціальних мережах нажахані люди ділилися порадами щодо дій під час такого нападу.
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