Пентагон підозрює наявність у Росії міжконтинентальної автономної ядерної торпеди

Зміни у проекті перегляду структури ядерних сил США вказує на те, що американці отримали інформацію про наявність у Росії безпілотного атомного підводного човна із надпотужним ядерним зарядом.

Проект перегляду структури ядерних сил США (Nuclear Posture Review), який раніше оприлюднило видання The Huffington Post, вказує, що "Росія... розробляє щонайменше дві системи міжконтинентального радіусу дії, гіперзвуковий планер та нову міжконтинентальну автономну ядерну торпеду", пише "Голос Америки".

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Стаття Defense News відзначає, що йдеться про російський проект "Статус-6", який за даними американських спецслужб вже проходив випробування.

Russia’s nuclear underwater drone is real and in the Nuclear Posture Review: https://t.co/k8mAwor5VK pic.twitter.com/xUL30ozffi — Navy Times (@NavyTimes) 14 січня 2018 р.

"Статус-6" розроблено КБ "Рубін". Відповідно до документів, які раніше було показано російським телебаченням, безпілотна торпеда має радіус дії у 6,2 тисяч миль, швидкість у понад 56 вузлів та можуть спускатись на глибину у понад кілометр.