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Пентагон підозрює наявність у Росії міжконтинентальної автономної ядерної торпеди

22:11, 14 січня 1669 Читать новость на русском
Росія має ядерну зброю, яка може досягти США
Росія має ядерну зброю, яка може досягти США

Зміни у проекті перегляду структури ядерних сил США вказує на те, що американці отримали інформацію про наявність у Росії безпілотного атомного підводного човна із надпотужним ядерним зарядом.

Проект перегляду структури ядерних сил США (Nuclear Posture Review), який раніше оприлюднило видання The Huffington Post, вказує, що "Росія... розробляє щонайменше дві системи міжконтинентального радіусу дії, гіперзвуковий планер та нову міжконтинентальну автономну ядерну торпеду", пише "Голос Америки".

Читайте також: США готують для Росії ядерний сюрприз, – The Guardian

Стаття Defense News відзначає, що йдеться про російський проект "Статус-6", який за даними американських спецслужб вже проходив випробування.

"Статус-6" розроблено КБ "Рубін". Відповідно до документів, які раніше було показано російським телебаченням, безпілотна торпеда має радіус дії у 6,2 тисяч миль, швидкість у понад 56 вузлів та можуть спускатись на глибину у понад кілометр.

Теги: Новини політики США Новини Росії Зброя
Джерело: 24 Канал
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