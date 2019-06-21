В Тбілісі мітингувальники влаштували погром в офісі керівної партії

У ніч антиросійських протестів у Грузії мітингувальники розгромили офіс партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія", що на проспекті Руставелі. Демонстранти також спалили знайдені в офісі прапори з символікою партії.

У ніч на п'ятницю, 21 червня, грузинський спецназ розігнав масовий антиросійський мітинг в центрі столиці Грузії з використанням спецзасобів – сльозогінного газу, водометів та гумових куль.

Як проходили масові антиросійські протести у Грузії: головне – фото та відео

Не дивлячись на це, чимала група людей не мала наміру розходитися. Під ранок до будівлі парламенту знову почали сходитися мітингувальники. Між ними та правоохоронцями виникли сутички. Крім того, кілька активістів, почали перекидати та трощити машини, а також тутешні кіоски.

Мітингувальники увірвалися до офісу керівної партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" та влаштували там розгром. Дивіться фото:



На відео видно, як молодики підпалюють прапор із символікою партії



Дивіться відео про те, як все почалося: