07:44
21 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ
      Вєсті Кремля
      21:12, 20 червня
      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
      Вєсті.UA
      19:35, 20 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, 19 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК

      В Тбілісі мітингувальники влаштували погром в офісі керівної партії

      572 Читать новость на русском
      Вночі протестувальники увірвалися в офіс партії "Грузинська мрія"
      Вночі протестувальники увірвалися в офіс партії "Грузинська мрія" / 1TV.GE

      У ніч антиросійських протестів у Грузії мітингувальники розгромили офіс партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія", що на проспекті Руставелі. Демонстранти також спалили знайдені в офісі прапори з символікою партії.

      У ніч на п'ятницю, 21 червня, грузинський спецназ розігнав масовий антиросійський мітинг в центрі столиці Грузії з використанням спецзасобів – сльозогінного газу, водометів та гумових куль.

      Як проходили масові антиросійські протести у Грузії: головне – фото та відео

      Не дивлячись на це, чимала група людей не мала наміру розходитися. Під ранок до будівлі парламенту знову почали сходитися мітингувальники. Між ними та правоохоронцями виникли сутички. Крім того, кілька активістів, почали перекидати та трощити машини, а також тутешні кіоски.

      Мітингувальники увірвалися до офісу керівної партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" та влаштували там розгром. Дивіться фото:


      На відео видно, як молодики підпалюють прапор із символікою партії


      Дивіться відео про те, як все почалося:

       

      blog_ava
      Антиросійські протести у Грузії: онлайн-трансляція
      сьогодні
      569
      Теги: Новини Грузії Протести Антиросійські протести у Грузії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 червня: Конституційний суд переніс вибори, Філарет відновив УПЦ КП
      20 червня , 22:23 Головні новини 20 червня: Конституційний суд переніс вибори, Філарет відновив УПЦ КП
      5590
      Место и здание Администрации президента Украины – это чертовски важно
      20 червня , 22:00 Место и здание Администрации президента Украины – это чертовски важно
      Блог Соцмережі 810
      Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
      20 червня , 21:02 Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
      847
      Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві
      20 червня , 20:50 Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві
      Євгенія Мазур 2068
      Як змінилася вартість гравців збірної України U-20, які стали чемпіонами світу
      20 червня , 19:37 Як змінилася вартість гравців збірної України U-20, які стали чемпіонами світу
      1857
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук