В Тернополі на День знань для школярів влаштували пінну вечірку: фото та відео

У Тернополі оригінально відсвяткували День знань. Для всіх школярів міста 1 вересня влаштували загальне свято у центральному парку.

Паралельно для усіх дошкільнят та школярів влаштували кількадесят майстеркласів.

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Діти мали можливість попрактикувати різні навики – від надання першої медичної допомоги до ліплення глиняних іграшок та проведення хімічних дослідів.

День знань в Тернополі: дивіться фото



Понад 100 наметів розмістили вздовж символічних вулиць-алейок з назвами, які символізують процес навчання. Серед них, наприклад, Економічна, Педагогічна, Технічна, Медична та Шкільна.

Кожен університет, училище, коледж, гімназія та школа представляли свої здобутки. Завершився ж День знань масштабною пінною вечіркою.

В Тернополі для школярів влаштували пінну вечірку: дивіться відео

Традиційну святкову лінійку для дітей у місті провели наступного дня, 2 вересня.

До слова, з вересня 2019 року у житті українських шкіл настане чимало змін. Що нового чекає на учнів, вчителів та батьків – читайте в матеріалі 24 каналу.