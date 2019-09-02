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      В Тернополі на День знань для школярів влаштували пінну вечірку: фото та відео

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      Пінна вечірка для школярів в Тернополі
      Пінна вечірка для школярів в Тернополі / 24 канал

      У Тернополі оригінально відсвяткували День знань. Для всіх школярів міста 1 вересня влаштували загальне свято у центральному парку.

      Паралельно для усіх дошкільнят та школярів влаштували кількадесят майстеркласів.

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      Діти мали можливість попрактикувати різні навики – від надання першої медичної допомоги до ліплення глиняних іграшок та проведення хімічних дослідів.

      День знань в Тернополі: дивіться фото


      Понад 100 наметів розмістили вздовж символічних вулиць-алейок з назвами, які символізують процес навчання. Серед них, наприклад, Економічна, Педагогічна, Технічна, Медична та Шкільна.

      Кожен університет, училище, коледж, гімназія та школа представляли свої здобутки. Завершився ж День знань масштабною пінною вечіркою.

      В Тернополі для школярів влаштували пінну вечірку: дивіться відео

      Традиційну святкову лінійку для дітей у місті провели наступного дня, 2 вересня.

      До слова, з вересня 2019 року у житті українських шкіл настане чимало змін. Що нового чекає на учнів, вчителів та батьків – читайте в матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Освіта Тернопіль Діти і неповнолітні
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