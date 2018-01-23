В ЦРУ визначили, коли КНДР зможе завдати ядерного удару по США

Глава ЦРУ Майк Помпео в інтерв'ю розповів, що через кілька місяців Пхеньян буде здатний завдати ядерного удару по США.

Про це повідомляє CBS.

"Я, звичайно, був би радий сказати, що через рік... Уряд США старанно працює над тим, щоб продовжити цей термін", – зазначив Помпео.

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Нагадаємо, нещодавно Трамп висловив свою відкритість до переговорів між Сполученими Штатами та Північною Кореєю.