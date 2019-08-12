В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Россия – филиал ада на Земле".

1. Активному пособнику оккупантов Степану Резунику грозит до восьми лет лишения свободы. Предатель был задержан 2 месяца назад при пересечении админграницы между Крымом и Херсонской областью, куда он направлялся за украинским биометрическим паспортом, чтобы с ним поехать на заработки в страны ЕС. Севастопольца подозревают в участии в т.н. "Самообороне Крыма". Жена Резуника также является активной пособницей оккупантов и мечтает о расчленении Украины. Теперь ватница бегает по крымским ток-шоу и вопит, что они с мужем ничего плохого не делали, а были просто "волонтерами".

В сюжете Крым.Реалии посмотрите, как и за что судят Резуника, против которого в украинской прокуратуре есть доказательства вины, включая свидетельства очевидцев.

2. В Севастополе в сопровождении полицаев оккупационного режима прошел мотопробег ночных косметичек. На шабаше Сталина (да-да, того самого) приняли в ряды байкеров и присвоили ему погоняло "Волк-2" ("Волк-1" отдали Залдостанову, он же Хирург). На шабаш оккупанты притащили также террориста Дениса Пушилина с оккупированной россией части Донбасса, т.н. "главу" оккупированной россией грузинской Южной Осетии Анатолия Бибилова и депутата словацкого парламента Петера Марчека, который своей физиономией отрабатывает бабки из российского бюджета.



Путин за рулем, Аксенов в коляске. Президент России на байк-шоу в аннексированном Севастополе / Фото РосСМИ

3. Симферопольская ватница столкнулась на байкерском шабаше с понаехавшими, которых вычислила по акценту.

"Поехали с мужем на байк-шоу. Сами из Симферополя. Все ок, приехали в 16:00. Встали ближе к сцене в 17:00. В 19:00 начало. Со всеми стоящими рядом перезнакомились, ждем начало. Тут в нахальную передо мною влазит молодая дамочка с маасковским акцентом и с прической "а-ля взрыв на макаронной фабрике". Я ей вежливо, мол, не могли бы вы отойти, так как я тут стою уже 2 часа как бы не зря. Она в ответ со своим ааакцентом: "вы что это место купили, вы что на концертах не были?". Я ей тем же аакцентом ответила, что лучше ей отойти. Ко мне присоединились "мои новые знакомые", иначе на макаронной фабрике случится пожар от случайно непотушенной сигареты. В общем, пришлось ей все-таки покинуть нашу веселую компанию. Обозвала меня хамкой, хотя я в ее адрес не обронила ни одного нецензурного слова. А потом эта мааасквичка приедет и будет рассказывать, как ее бедненькую обидели на байк-шоу, стояла никого не трогала, какие крымчане хамы невоспитанные".

Комментариев традиционно было много – понаехи грызлись с местной ватой. Но одно сообщение, которое поддержано десятками лайков, процитирую:

"Когда я вижу и слышу о "понаехавших", во мне просыпается Гитлер, и я начинаю ненавидеть тех, кто не из Крыма. Они реально окуевшие. Вчера дамочка "оттуда" в алуштинском троллейбусе устроила драку, потому что ей, видите ли, дует. Не приезжайте в Крым! Вам тут не рады! Валите отдыхать в Чечню, Челябинск или за Урал! Всем местным добра и процветания".

Дарагие понаехи!

у нас бъют не по прописке(хоть трижды крымской),а на звук!

Мерзкий акцент из вашего гадского рта!

Добро пожаловать отсюда! pic.twitter.com/fBIRl6NWtz — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12. srpna 2019

4. Понаех собрался в Крым, но понаехавшим из лаптеландии тут давно не рады:

"Уважаемые керчане! Я планирую переехать. Я сборщик-достройщик судовой 3 разряда. Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела на судостроительном заводе? Какие зарплаты? Какие перспективы? Сколько дней отпуск? Жена повар-технолог 5 разряда, закончен колледж. Для нее какие перспективы и зарплаты?".

Ответы: "Отличная перспектива у вас. По 15 тыс. вы будете зарабатывать. И вас очень ждут и мечтают о вас, и вас ждет здесь вилла на море в 3 этажа. 2 дня работы и год отпуска. Просто смех!! Здесь дурдом. Получерная зарплата. Грязь и упадок!!", "Работай у себя дома", "(Понаехавшая) Не нужно спрашивать тут. Местные очень агрессивные и брызжут злостью в адрес приезжих. Я сама, когда переезжала, тут спросила. Мне так навтыкали. Это их особенность, вечно недовольны всем и всегда".

Понаех собрался в Крым, но понаехавшим из лаптеландии тут дано не рады pic.twitter.com/7Gg66N4oDJ — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12. srpna 2019

5. Понаехавший москвич шокирован тем, во что превращается Крым в родной говени, но причин не понимает:

"C 2015 каждый год езжу с детьми в Алушту отдыхать. Райский городок, добрые жители, прекрасное море, природа. Мечтаю здесь остаться жить на старости. Но в этом году какой-то кошмар с кавказцами. Почему их стало так много? Впервые вижу, чтобы в центре Алушты (на троллейбусной станции) "ваххабиты" кричали на всю площадь салам малейкум и Аллах Акбар. А на рыночке машина ездила с орущей лезгинкой. И это не местные татары, а именно ЛКН и ваххабиты с Кавказа. В общем, думаю, что такими темпами сюда больше не приеду с детьми. Не знаю, можно ли куда-то в полицию дать сигнал? Радостно дам, так как Алушта мне очень нравится". Ответы: "Так, блин, РОССЕЯ пришла, чему удивляетесь?", "(Понаехавший из Перми) Согласен, совсем разбушлатились. Пора повторить 97 год".

Крым. Понаехавший москвич шокирован количеством понаехавших в Крым кавказцев. Угрожает больше в Крым не приезжать и спрашивает, почему "ваххабитов" с лезгинками стало так много... Интересуется, можно ли "дать сигнал в полицию", чтобы были приняты меры pic.twitter.com/mbwSaV2JpV — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12. srpna 2019

6. Понаехи, чтобы казаться, "местными", клеят на свои авто наклейки "Ялта". Но стоит только открыть рот этим "ялтинцам", все становится ясным.

7. Резиновая Москва закончилась? Все быдло рвануло в Крым.

8. Сборная Ирана по легкой атлетике в конце августа приедет в Крым для подготовки к отборочному циклу чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет в Катаре, сообщили российские оккупанты. Это будет первый приезд иностранной сборной на полуостров с момента его российской аннексии. И почему-то я не удивлен, что анонсированной страной-нарушителем оказался Иран. Не исключаю и того, что Иран в конце концов передумает отправлять спортсменов на захваченный полуостров.

9. Знакомая рассказала, что в школе родителей заставили написать заявление о вступлении детей в путлерюгенд. Тех, кто отказывается, заставляют писать объяснительные.

10. В Крыму "Юнармия" – это как при сэсэсэре вступить в ряды пионеров и октябрят. Не будешь одним из них – ты изгой. И не каждый ребенок это выдержит. А есть еще детские кизячьи отряды. Хорошо хоть, что кырымлы в них не загоняют.

P.S. Сначала любитель россии Зубков, комментируя полыхающую Сибирь, заявил, что "нужно было в 1941 все отдать немцам". А теперь и в других жителях Крыма, когда разговор заходит о понаехавших, "просыпается Гитлер". Могли ли ватники каких-то пять лет назад хоть на секунду представить, до чего доведет их близкое столкновение с филиалом ада на Земле под названием "россия", когда между ней и нами не будет экрана телевизора, а только суровая реальность!

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