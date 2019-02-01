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      В Україні будуть боротися з чергами у жіночі туалети на державному рівні

      1926 Читать новость на русском
      В Україні хочуть змінити ДБН щодо громадських закладів
      В Україні хочуть змінити ДБН щодо громадських закладів / phys.org

      У громадських місцях та держустановах в Україні пропонують збільшити кількість жіночих туалетів. Це допоможе уникнути черг до вбиралень.

      Як повідомив у Facebook заступник голови Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе, відповідні зміни планують внести до Державних будівельних норм. 

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      Таким чином Кабмін хоче зобов'язати власників та орендарів самостійно збільшувати кількість вбиралень.

      Що таке Державні будівельні норми?Це обов'язкові до виконання нормативні акти. Їх використовують під час проектування та реконструкції будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення. Офіційний видавець більшості будівельних нормативів України – Мінрегіонбуд.

      Однак варто зазначити, що, на жаль, в Україні не завжди дотримуються цих норм.

      Парцхаладзе пояснив: за даними досліджень, для відвідування вбиралень жінкам потрібно на 50% більше часу, ніж чоловікам.

      Постійні черги – на вокзалі, в кафе чи театрі, усюди. Саме тому ми вирішили проаналізувати міжнародний досвід й спробувати розв'язати цю проблему,
      – розповів чиновник.

      У Мінрегіонбуді переконані, що завдяки такому рішенню пропускна спроможність жіночих туалетів зросте вдвічі.

      Теги: Новини України ДБН Новини нерухомості України Новини нерухомості Мінрегіон
      Джерело: 24 Канал
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