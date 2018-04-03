В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи за спалювання листя: названо суму

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що Мінекології виступає за суттєве підвищення штрафів за випалювання рослинності. Відповідний законопроект вже передано на погодження до Мін'юсту.

Про це Остап Семерак написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Я вітаю і підтримую всі толоки із очищення країни від сміття і закликаю робити ці прибирання цивілізовано. Натомість ще не встиг повністю зійти сніг, як отримуємо тривожні повідомлення з регіонів про факти пожеж в екосистемах", – зазначив Остап Семерак.

Міністр зазначає, що наразі штраф за такий злочин перед природою становить від 170 до 340 грн.

Навряд чи це серйозно може лякати паліїв. Мінприроди виступає за суттєве підвищення штрафів за випалювання рослинності. Законопроект щодо посилення відповідальності за випалювання рослинності вже передано на погодження до Мін'юсту,

– повідомив міністр.

У Міністерстві екології пропонуються такі зміни щодо штрафування "паліїв":

– за самовільне випалювання рослинності або її залишків накладати штрафи від 3060 до 6120 грн (від 180 до 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);

– за ті самі дії, вчинені в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду та в зоні відчуження, розмір штрафу для громадян може сягати понад 12 тис грн (від 360 до 720 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), а для юридичних та посадових осіб понад 20 тис. грн (від 1200 до 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян)