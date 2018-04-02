Туристичний сезон у Криму може і не розпочатись: фото екологічної катастрофи у Коктебелі

Курортний сезон в окупованому Росією Криму після анексії під загрозою. В одному з найпопулярніших курортів Коктебелі в море стікає болото – місцеві пляжі треба закривати на все літо.

Про це повідомив блогер Олександр Горний у своєму блозі на сайті "Ехо Москви". Також він опублікував свіжі фото з берегів Криму у Коктебелі.

"У Коктебелі відбулася справжня екологічна катастрофа – брудне, смердюче болото стікає у море. І це, фактично, центр Коктебельської бухти, куди через кілька місяців приїдуть десятки тисяч туристів", – пише блогер.

Читайте також: Україна не має способів повернути Крим, – британський політолог

За словами Горького, так звана місцева "влада" на це не реагує. Та ситуація на пляжах жахає, і їх варто закрити на все літо. У прибережній зоні з води стирчить поржавіле залізяччя, усюди брудно та купи сміття.

Феодосія і Коктебель – найнещасніші населені пункти на карті Криму. Це зона суцільного беззаконня, безвладдя і занепаду. Місце стало гірше смітника, а влітку тут смердить каналізацією,

– наголосив Олександр Горний.

До слова, не лише у Коктебелі проблеми з екологією. У мережі опублікували фото з брудного окупованого Сімферополя. Купи сміття лежать як на вулицях міста, так і в річці Салгір.