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Туристичний сезон у Криму може і не розпочатись: фото екологічної катастрофи у Коктебелі

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Курортний сезон в окупованому Росією Криму після анексії під загрозою. В одному з найпопулярніших курортів Коктебелі в море стікає болото – місцеві пляжі треба закривати на все літо.

Про це повідомив блогер Олександр Горний у своєму блозі на сайті "Ехо Москви". Також він опублікував свіжі фото з берегів Криму у Коктебелі.

"У Коктебелі відбулася справжня екологічна катастрофа – брудне, смердюче болото стікає у море. І це, фактично, центр Коктебельської бухти, куди через кілька місяців приїдуть десятки тисяч туристів", – пише блогер.

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За словами Горького, так звана місцева "влада" на це не реагує. Та ситуація на пляжах жахає, і їх варто закрити на все літо. У прибережній зоні з води стирчить поржавіле залізяччя, усюди брудно та купи сміття.

Феодосія і Коктебель – найнещасніші населені пункти на карті Криму. Це зона суцільного беззаконня, безвладдя і занепаду. Місце стало гірше смітника, а влітку тут смердить каналізацією,
– наголосив Олександр Горний.

До слова, не лише у Коктебелі проблеми з екологією. У мережі опублікували фото з брудного окупованого Сімферополя. Купи сміття лежать як на вулицях міста, так і в річці Салгір.

Теги: Новини України Екологія Фотоновини Новини Криму Анексія Криму відпочинок
Джерело: 24 Канал
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