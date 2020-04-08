В Україні на 13% зросла кількість зареєстрованих безробітних, – Мінекономіки

Станом на 7 квітня 2020 року до центрів зайнятості по допомогу через безробіття звернулись понад 360 тисяч українців. Це на 13% більше, ніж було рік тому. У Мінекономіки прогнозують подальше суттєве зростання кількості зареєстрованих безробітних.

Про перспективи збільшення кількості безробітних в Україні на брифінгу заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

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Якщо брати для порівняння аналогічний період 2019 року, то зростання кількості безробітних, які звернулися до центру зайнятості, склало 13%,

– зазначив міністр.

За його словами, динаміка зберігатиметься. "Ми очікуємо росту як тимчасового, так і постійного безробіття у 2020 році до 9,4%", – наголосив Петрашко.

За підсумками квітня-травня у Мінекономіки прогнозують суттєве зростання кількості зареєстрованих безробітних. Тому Кабмін планує спростити процедуру реєстрації.

Петрашко також повідомив, що у зв'язку із ростом безробіття уряд поставив перед собою 3 завдання:

зберегти максимальну кількість робочих місць;

підтримати людей, які втратили роботу;

відновити економіку після коронавірусної кризи.

До слова, 29 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття: