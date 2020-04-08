18:05
8 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Україні на 13% зросла кількість зареєстрованих безробітних, – Мінекономіки

      - Читать новость на русском
      В Україні на 13% зросла кількість зареєстрованих безробітних / rbc.ua

      Станом на 7 квітня 2020 року до центрів зайнятості по допомогу через безробіття звернулись понад 360 тисяч українців. Це на 13% більше, ніж було рік тому. У Мінекономіки прогнозують подальше суттєве зростання кількості зареєстрованих безробітних.

      Про перспективи збільшення кількості безробітних в Україні на брифінгу заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

      Читайте також Безробіття в Україні: які вакансії є найбільш популярні під час карантину

      Якщо брати для порівняння аналогічний період 2019 року, то зростання кількості безробітних, які звернулися до центру зайнятості, склало 13%,
      – зазначив міністр.

      За його словами, динаміка зберігатиметься. "Ми очікуємо росту як тимчасового, так і постійного безробіття у 2020 році до 9,4%", – наголосив Петрашко.

      За підсумками квітня-травня у Мінекономіки прогнозують суттєве зростання кількості зареєстрованих безробітних. Тому Кабмін планує спростити процедуру реєстрації.

      Петрашко також повідомив, що у зв'язку із ростом безробіття уряд поставив перед собою 3 завдання:

      • зберегти максимальну кількість робочих місць;
      • підтримати людей, які втратили роботу;
      • відновити економіку після коронавірусної кризи.

      До слова, 29 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття:

      • реєструвати безробітних будуть із першого дня після подання заяви до центрів зайнятості;
      • виплату будуть призначати з першого дня реєстрації.

      Як вплинув карантин на фінанси українців
      Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Ігор Петрашко Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Міністерство економічного розвитку і торгівлі Робота Безробіття
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      6 квітня , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 17:24 Пошуки крайнього: хто винен в епідемії коронавірусу
      Богдан Мірошниченко