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В Україні на Луганщині українці відкривають свої прибуткові бізнеси – ЗМІ

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На Луганщині українці відкривають прибуткові бізнеси
На Луганщині українці відкривають прибуткові бізнеси / vycherpno.ck.ua

Приклади відкриття власної прибуткової справи в Україні, як альтернативи виїзду за кордон на низькокваліфіковану роботу, надають журналісти телеканалу "Україна". При цьому засоби на стартовий капітал українці отримують через міжнародні благодійні організації.

Згідно інформації журналістів, всім хто відкрив власний бізнес, в тому числі і на єврогранти, потрібні співробітники. Найбільший попит наразі спостерігається на машиністів та трактористів. Є місця для управлінців.

В матеріалі надавалися приклади  двох українців, які почали свій бізнес в Україні. Один з них агроном Юрій Талага з Луганщини організував власну справу – разом з працівниками займається ремонтом та утепленням фасадів.

"Ремонтими роботами Юрій займається давно. Їздив по всій країні. Відколи в Україні почалася війна, став на захист батьківщини. Повернувся в рідний Старобільськ та зайнявся улюбленою справою. А крім аграрної справи та будівельного бізнесу – він займається прокатом ремонтного обладнання. Найсучасніше – закупив на європейські гроші, отримані за створення бізнес-проекту", – мовиться у сюжеті.

Другий, Олександр Трощий організував в Старобільську власну СТО. Працівників найняв через центр зайнятості.

"Усі, хто прийшов в центр зайнятості, мають можливість ознайомитися на інформаційному стенді з переліком міжнародних благодійних організацій, які надають гранти для підприємницької діяльності. Це реальні позитивні приклади, коли люди зверталися до міжнародних проектів, писали бізнес-гранти та отримували гроші на відкриття власної справи", – говорить заступник директора Старобільського районного центру зайнятості Світлана Решетняк

Теги: Новини України Гроші
Джерело: 24 Канал
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