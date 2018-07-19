В Україні назріває медичний колапс

За офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я, в державних установах не вистачає близько 40 тисяч лікарів.

В основному – фахівців непопулярних вузьких спеціальностей: фтизіатрів, лікарів-рентгенологів, працівників екстреної медичної допомоги, патологоанатомів, тощо. Однією з причин дефіциту персоналу називають трудову міграцію, про це повідомляє 24 канал.

При цьому, за словами журналістів, дефіцит медиків спостерігається не в усіх регіонах України. Наприклад, в західних областях кількість фахівців не тільки вузьких профілів, але і лікарів первинної ланки значно більше ніж вакансій. Саме тому вони змушені шукати роботу за кордоном.

Також вказується, що надлишок фахівців в медичних установах призводить до зниження їх кваліфікації, через елементарну відсутність практики.

"Наприклад, хірург в середньому проводить одну операцію в тиждень. Це в 4 рази менше, ніж його колега з ЄС. Від такого дисбалансу в сфері медицини в першу чергу страждають самі пацієнти. За статистичними даними, зараз в зоні ризику опинилися більше 20 мільйонів українців, які потребують регулярного медичного догляду", – йдеться в матеріалі.