В Україні побільшало людей, які готові платити "корупційний податок", – експерт

Поки є запит на боротьбу з корупцією, вона буде вестися до останнього корупціонера. І ними ж очолюватися.

Про це сайту "24" повідомив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Читайте також: П’яний суддя намагався втекти з місця резонансної аварії у кареті швидкої: фото та відео

За словами експерта, антикорупція – це наше все, і відбуватиметься перманентний процес. Водночас, наголошує Кулик, в Україні збільшилася кількість тих, хто готовий платити так званий корупційний податок. Але, зауважує він, якщо порівняти з колишнім режимом Януковича, то раніше давали хабар, і справи вирішувалися. А зараз даєш хабар, а справа не вирішується. Це буде накладатися на підняття порогу нетерпимості українців до корупції.

Все більше людей втягуватимуться в підтримку антикорупційної риторики. В кінцевому рахунку буде критична маса у суспільстві, яка примусить політикум прийняти необхідні обмеження і зменшити свої апетити стосовно розкрадання Держбюджету,

– переконаний Віталій Кулик.

Читайте також: Обережно, вибори: експерти про 2018 рік (Інфографіка)