В Україні скасували "день чорного лісоруба"

1 січня в Україні можна було би вважати днем "чорного лісоруба". А все тому, що з початку 2019 року вступали в дію зміни до національного законодавства, які фактично легалізували масштабні незаконні рубки.

Нові норми встановлювали, що кримінальна відповідальність за незаконні вирубки настає лише для того, хто "наламає дров" на майже 2 млн гривень. Якщо нарубав трохи менше, обійдешся адміністративним протоколом, адже підстав для криміналу немає.

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Відтак, рішення Верховної Ради розв'язало браконьєрам руки. Тепер, аби потрапити за ґрати, вони мали зрубати одноразово майже 300 кубів деревини, знищивши близько гектара лісу. Тільки такі обсяги збитків визнавалися правовою підставою для оголошення порушнику підозри.

Цією нормою безжально користувалися численні порушники, які "гріли руки", але уникали реальної відповідальності. Правоохоронцям доводилося фактично амністувати порушників, які нищили ліси з меншою інтенсивністю, ніж передбачав закон.

Більше того, закон став юридичною підставою для закриття порушених раніше десятків кримінальних справ. Формулювання було універсальним: упіймані на гарячому "чорні лісоруби" завдали шкоди країні менше, ніж на 2 млн гривень. Хоча усі разом вони вирізали тисячі кубів деревини і десятки гектарів українських лісів.

Зрештою, наприкінці квітня Верховна Рада виправила власну помилку. Депутати внесли корективи у законодавство, зменшивши нижню планку завданої шкоди у 100 разів. І тепер, щоб отримати реальний термін, порушнику достатньо незаконно нарубати лісу на 20 тисяч гривень. Такому "лісорубу" світить від 3 до 7 років, а за контрабанду у великих розмірах – від 5 до 12. Фактична кримінальна відповідальність за контрабанду починається з півтори машини дров.

Важливо, що законом посилено адміністративну відповідальність за незаконні вирубки і нищення лісових ресурсів й зелених насаджень. Відповідні штрафи збільшено удвічі. Таким чином ліквідовано диспропорцію між порубками лісу як адміністративним та кримінальним проступком.

Ці рішення парламенту є принципово важливими для суспільства. Лісові браконьєри отримали чіткий і однозначний сигнал. За незаконні вирубки доведеться розплачуватися і в'язницею, і гаманцем. Тепер важливо, аби встановлені жорсткі, але справедливі правила стали нормою нашого життя.

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