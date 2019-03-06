В Україні скасували Книгу скарг

Кабінет міністрів своїм рішенням 6 березня скасував обов’язкове ведення підприємствами Книги відгуків та пропозицій споживачів. В уряді очікують, що це дозволить бізнесу щороку заощаджувати до 125 мільйонів гривень.

Крім цього, Кабмін скасував низку інших застарілих регулятивних актів.

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Загальна сума економії бізнесу від скасування таких актів має скласти до 1 мільярда гривень щороку.

В уряді пояснили, що існування книги скарг наразі є невиправданим, адже часто підприємці просто не перевіряють записи у цих книгах. У Кабміні вважають, що набагато ефективнішим є спілкування споживача з продавцем через електронну пошту.

Із пропозицією скасувати Книгу відгуків ще у вересні 2018 року виступило Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Там пояснили, що вимога щодо ведення Книги відгуків створює тиск на бізнес. Підприємці змушені витрачати чимало грошей на організацію виконання вимог: встановлення відповідального за ведення книги, забезпечення щоквартальної перевірки ведення книги, розгляд звернень, зберігання листів, підготовку звітів.

Ще одним з недоліків Книги відгуків називали те, що люди повинні вказувати персональні дані у своїх записах до книги. Оскільки доступ до цього книги має кожен, персональні дані можуть бути використані шахраями.

Для чого в Україні були Книги відгуків та пропозицій? Книга повинна була захистити права споживачів і бути у всіх місцях, де продають товари вроздріб чи надають послуги. Лежати вона мала в куточку споживача, на видному місці. Передбачалося, що людина може внести до книги свої скарги, зауваження чи просто відгуки. При цьому ніхто не мав права вимагати в людини пояснення чи надання бодай якихось документів. Хочеш поскаржитись – бери ручку і пиши.



Після того, як у книзі з'явиться запис, керівництво, приміром, магазину повинно було протягом 7 днів розглянути скаргу і поряд написати, що зроблено. А крім цього – надіслати письмову відповідь споживачу на адресу, яку він зазначив.



Якщо підприємець не реагував на запис, а до нього приходила перевірка і виявляла це, йому загрожував штраф у 17 гривень.