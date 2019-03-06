14:12
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:54, 5 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      В Україні скасували Книгу скарг

      800 Читать новость на русском
      В Україні скасували Книгу відгуків та пропозицій
      В Україні скасували Книгу відгуків та пропозицій / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів своїм рішенням 6 березня скасував обов’язкове ведення підприємствами Книги відгуків та пропозицій споживачів. В уряді очікують, що це дозволить бізнесу щороку заощаджувати до 125 мільйонів гривень.

      Крім цього, Кабмін скасував низку інших застарілих регулятивних актів.

      Читайте також: Кому заважає Книга відгуків і пропозицій

      Загальна сума економії бізнесу від скасування таких актів має скласти до 1 мільярда гривень щороку.

      В уряді пояснили, що існування книги скарг наразі є невиправданим, адже часто підприємці просто не перевіряють записи у цих книгах. У Кабміні вважають, що набагато ефективнішим є спілкування споживача з продавцем через електронну пошту.

      Із пропозицією скасувати Книгу відгуків ще у вересні 2018 року виступило Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Там пояснили, що вимога щодо ведення Книги відгуків створює тиск на бізнес. Підприємці змушені витрачати чимало грошей на організацію виконання вимог: встановлення відповідального за ведення книги, забезпечення щоквартальної перевірки ведення книги, розгляд звернень, зберігання листів, підготовку звітів.

      Ще одним з недоліків Книги відгуків називали те, що люди повинні вказувати персональні дані у своїх записах до книги. Оскільки доступ до цього книги має кожен, персональні дані можуть бути використані шахраями.

      Для чого в Україні були Книги відгуків та пропозицій? Книга повинна була захистити права споживачів і бути у всіх місцях, де продають товари вроздріб чи надають послуги. Лежати вона мала в куточку споживача, на видному місці. Передбачалося, що людина може внести до книги свої скарги, зауваження чи просто відгуки. При цьому ніхто не мав права вимагати в людини пояснення чи надання бодай якихось документів. Хочеш поскаржитись – бери ручку і пиши.

      Після того, як у книзі з'явиться запис, керівництво, приміром, магазину повинно було протягом 7 днів розглянути скаргу і поряд написати, що зроблено. А крім цього – надіслати письмову відповідь споживачу на адресу, яку він зазначив.

      Якщо підприємець не реагував на запис, а до нього приходила перевірка і виявляла це, йому загрожував штраф у 17 гривень.

      blog_ava
      Закінчення газового контракту з Росією: у МЗС розповіли про наступні кроки
      сьогодні
      4615
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Бізнес
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      сьогодні , 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      Ірина Буртик 104
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сьогодні , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 759
      Скандал на рівні міністерства: бойовики "ДНР" продавали зброю до Росії
      сьогодні , 12:00 Скандал на рівні міністерства: бойовики "ДНР" продавали зброю до Росії
      Олексій Чибісов 1058
      Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      сьогодні , 11:00 Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      Єгор Соболєв 914
      Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      сьогодні , 10:02 Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      Інна Жолобович 5988
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук