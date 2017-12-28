В Україні створять вертолітну службу порятунку

Аваков розповів про нову державну систему вертолітної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише РБК.

Переді мною у 2018 році – багато конкретних завдань: від змін у кримінальній поліції й повної, 100% реалізації доктрини сервісних центрів замість МРЕВ – до створення (це новація) нової державної системи вертолітної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації,

– повідомив Аваков.

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