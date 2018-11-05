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      В Україні видали першу ліцензію з розподілу електроенергії у рамках реформи ринку

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      Електростанції
      Електростанції / Фото з відкритих джерел

      "Миколаївобленерго" отримало першу ліцензію з розподілу електричної енергії в Україні за скороченою процедурою.

      Національна комісія видала цю ліцензію в рамках реформи ринку електроенергії в Україні, повідомила голова комісії Оксана Кривенко у себе на Facebook-сторінці.

      Читайте також: Новий ринок електроенергії в Україні: як реформуванням не наробити гірше


      Оксана Кривенко пояснила, що таку опцію запустили для ефективної імплементації законодавства. У майбутньому всього має бути ліцензовано близько 40 розподільних компаній.

      Нагадаємо, що у середині квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон "Про ринок електроенергії". Документ запроваджує новий підхід до виробництва і розподілу електроенергії, вводить нових учасників на ринок та нове формування тарифів.

      Закон "Про ринок електроенергії" – що відомо?Зараз уся електроенергія, яку виробляють станції, потрапляє на так званий оптовий ринок. А звідти через приватні обленерго до споживачів. Тариф встановлює держава. І люди не мають права вибору. Вже з 1 липня 2019 року на ринок прийде конкуренція. Українці зможуть обирати постачальника енергії за привабливими для себе тарифами. І не тільки для будинку, а навіть для однієї квартири. Таким чином, Закон "Про ринок електроенергії" допоможе скасувати "енергетичне кріпацтво".

      Теги: Новини України Законодавство Електроенергія Енергетика
      Джерело: 24 канал
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