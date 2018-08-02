В Україні відбудеться найбільший технофест Східної Європи Interpipe TechFest: чому варто йти

15-16 вересня в Дніпрі пройде найбільший технофест Східної Європи – Interpipe TechFest. Організатори назвали 5 переконливих причин, чому варто приїхати у Дніпро на цю подію.

SPACE CENTER

Одна з головних експозицій фестивалю – зона SPACE CENTER. Повз неї не пройде жоден фанат космосу. Тут можна побачити виставку обладнання та технологій державних і приватних компаній космічної сфери. Макети ракет і двигунів, обладнання для стикування об'єктів в космосі, системи управління ракет-носіїв і космічних апаратів, супутники – все це можна буде побачити наживо.

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Друга частина експозиції – аматорські космічні розробки. Важко в це повірити, але українські студенти, молоді вчені та інженери-ентузіасти створюють працюючі прототипи ракет. На фестивалі команди з Дніпра та Києва покажуть свої розробки.

Тим, хто любить обговорити наукові проблеми і послухати про останні відкриття, теж буде, чим зайнятися. У open-air лекторії фестивалю буде ціла секція виступів, присвячена космосу.

У зоні космічного лаунжу можна буде випити кави, спостерігаючи на великому екрані запуски ракет та інші знакові події освоєння космосу з коментарями від українських ракетобудівників.

Також влаштують майстер-класи з ракетомоделювання.

Робототехніка

На подію запросили робота Софію. Щоправда вона ще не дала згоди. Але і без неї буде на що подивитися. Промислові роботи, компанії зі сфери промислової автоматизації, навчальні роботи на платформах Lego і Arduino, розважальні роботи постануть у всій своїй машинній красі.

На фестивалі представлять різні види роботів

Роботи будуть битися в робокерлізі, роболабіринті, робосумо і robo line race. Керують ними юні конструктори, які самі зібрали "бійців" на платформах Lego і Arduino.

Мехатроніка – це ще одна фішка Interpipe TechFest. Це нова дисципліна, яка перебуває на стику електромеханіки, електроніки, автоматики та IT-технологій. А мехатронік – це по суті "сімейний лікар" для промислових роботів. 2 дні на спеціальних симуляторах проходитимуть змагання з мехатроніки серед школярів, учнів ПТУ і технікумів, студентів вищих навчальних закладів та професіоналів.

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Технічні змагання

Ще одна фішка фестивалю – технічні змагання. Серед основних – змагання з судомоделювання, авіамоделювання, моделювання з паперу, дрифту радіокерованих моделей і кіберспорту.

У судомоделюванні беруть участь команди юних капітанів з усієї України. Змагання пройде на штучному озері площею 1500 метрів квадратних. Тут пройдуть морські бої, перегони суден на швидкості до 30 км /год, виставки історично точних моделей.

Учасників та глядачів змагання з авіамоделювання чекають захопливі бої кордових літаків. Вони літають на швидкості 150 км/год. Тих, хто ще не вміє будувати і запускати літаки і ракети, навчать на безкоштовних майстер-класах.

В рамках Ukrainian Drift RC пройде 4-й етап кубка України з радіокерованого дрифту. Точні копії гоночних болідів влаштують барвистий дрифт на найбільшій в Україні трасі. Тут буде більше 50 гонщиків.

Interpipe TechFest буде чимало цікавих змагань

Відбудеться також кібертурнір. Він пройде в трьох дисциплінах: CS: GO, Dota 2 і FIFA (остання – на PS4). Тут зійдуться найкрутіші гравці України. Команди по CS: GO і Dota 2 пройдуть попередню онлайн-кваліфікацію, і на самому Interpipe TechFest зіграють по 4 кращі команди.

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Lego будівництво

Interpipe TechFest відомий проведенням масштабних видовищних будівництв з Lego.

Команда українських фанатів Lego Ukrbricks в цьому році створить 2 великих експозиції для фанатів фантастики. Перша – масштабний Hogwarts Lego Land. Повз нього не пройде жоден фанат магії. Тут зберуть всі відомі споруди світу Гаррі Поттера – замок Хогвартс, стадіон для квідичу, Косий провулок, вокзал Кінгс-Крос та багато іншого. Загальна площа забудови – 15 метрів квадратних. Hogwarts Lego Land буде готовий вже до початку фестивалю.

Друга експозиція – супергеройське будівництво. Тут хлопці з Ukrbricks будуватимуть Капітана Америку, Залізну людину і Людину-Осу.

Альтернативна енергетика

Набридло оплачувати величезні рахунки за опалення і за відсутню гарячу воду? Тоді Вам на локацію "Альтернативна енергетика". На фестивалі покажуть сучасні способи отримання енергії – як просто і недорого створити власний будинок розумним, об'єднавши всі інженерні системи під єдиним управлінням.

На фестивалі буде локація "Альтернативна енергетика"

Учасники цієї експозиції покажуть новинки термотехнічного обладнання і систем розумного будинку. І розкажуть, чи можна платити в рік за опалення 1000 гривень і як управляти власним будинком з мобільного.

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