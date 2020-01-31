В Україні відчули землетрус, що стався в Румунії

Землетрус у Румунії магнітудою 5,1 стався в ніч проти 31 січня. Поштовхи відчували близько 4:00 і в Білгород-Дністровському на Одещині.

Землетрус у Румунії зафіксовано о 3:26 за київським часом у повіті Вранча, свідчать дані Геологічної служби США. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 120 кілометрів, гадають експерти.

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Поштовхи відчувалися в радіусі 250 кілометрів у Болгарії, Молдові, Румунії та Україні.

Землетрус на Одещині до негативних наслідків він не призвів і звернень від жителів не надходило, повідомили надзвичайники. Вони лише уточнили, що землетрус був магнітудою 5,1.

Землетрус в Одесі був середньої сили, місто трясло близько 15 секунд. Особливо добре поштовхи відчувалися в багатоповерхівках. У деяких з них від таких поштовхів відчинялися шафи.



Повідомлення про землетрус на Одещині з соцмереж

Дивіться мапу з місцем епіцентру землетрусу в Румунії:



Поради, що робити під час землетрусу в приміщенні / Інфографіка 24 каналу