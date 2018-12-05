В Україні відкрили нове величезне родовище газу

Державна компанія "Укргазвидобування" у листопаді відкрила четверте з початку 2018 року родовище газу в Харківській області.

Про це повідомляє прес-служба УГВ.

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"Запаси відкритого родовища становлять щонайменше 400 мільйонів кубометрів, а перспективні ресурси родовища загалом можуть становити близько 3,7 мільярда кубометрів блакитного палива", – йдеться у повідомленні.

Родовище відкрили після завершення буріння та випробування пошукової свердловини, яка була закладена за результатами аналізу геологічної будови площі.

Наразі на ньому проводять роботи з облаштування свердловини та введення її у пробну експлуатацію. Окрім того, на родовищі тривають пошуково-розвідувальні роботи.

У компанії нагадали, що цього року вже було відкрито три нових родовища у Харківській області. Перспективні ресурси усіх чотирьох нових родовищ загалом становлять 8,2 мільярда кубометрів блакитного палива.