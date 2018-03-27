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В Україні відкрили перший магазин зіркового бренду AllSaints

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Перший в Україні магазин
Перший в Україні магазин / Glassdoor

У київському торговому центрі Ocean Plaza на першому поверсі відкрили перший в Україні монобрендовий магазин британського бренду одягу AllSaints.

Бренд заснований у 1994 році. Головний офіс розташований у Лондоні. AllSaints співпрацює з музичними гуртами Kings of Leon, Blonde Redhead, OneRepubliс, Imagine Dragons. Одягу цієї марки надають перевагу Ріанна, Джастін Тімберлейк, Джіджі Хадід, подружжя Бекхемів, Роббі Вільямс, U2, пише Мarie Сlaire.

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AllSaints – це марка high-street fashion, в основі якої байкерські "косухи", трикотажні вироби, базовий одяг преміального рівня.

Цікаві факти про AllSaints:

Бренд був створений в 1994 році двома дизайнерами: Стюартом Тревором і Кейт Болонгаро.

Названий на честь All Saints Road, яка в 60-х славилася як центр збору модної і музично-орієнтованої молоді.

Бренд створює повні колекції жіночого, чоловічого одягу, взуття та аксесуарів у власному ательє.

В AllSaints працює більше 3000 співробітників в 28 країнах.

Колекції бренду представлені по всій Європі, в Північній і Латинській Америці, Азії та на Близькому Сході, в більш ніж 240 магазинах.

Творці бренду орієнтовані на формування бізнес-моделі нового покоління, де дизайнер і клієнт тісно взаємодіють один з одним з однією-єдиною метою – створити якісний і актуальний продукт. AllSaints контролює кожен аспект бренду: від дизайну магазина, будівництва до глобальної веб-платформи.

Теги: LifeStyle Новини України Мода
Джерело: 24 Канал
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