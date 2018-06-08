В Україні відкрили величезне родовище газу

У Харківській області компанія "Укргазвидобування" відкрила чергове родовище газу, перспективні ресурси якого оцінюються у понад 2 мільярди кубічних метрів. Сталося це в умовах штучного стримування розвитку нової ресурсної бази та у рекордно стислі терміни.

Відповідну інформацію акціонерне товариство "Укргазвидобування" оприлюднило на своєму офіційному сайті.

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Зазначається, що на етапі геологічного вивчення запаси газу родовища складають щонайменше 200 мільйонів кубічних метрів, а перспективні ресурси підприємство оцінює у понад 2 мільярди кубічних метрів.

"Після отримання спеціального дозволу у грудні 2016 року, родовища відкрито в рекордно короткі терміни – менше ніж за 1,5 року, незважаючи на те, що цей спецдозвіл дозволяє проводити геологічне вивчення до 5 років з можливістю продовження ще на 5 років, тобто в межах 10 років", – додають представники "Укргазвидобування".

Крім того, у компанії зазначають, що через понад 60 відмов щодо погодження спецдозволів лише з Полтавської облради протягом двох років у 2018 році Україна недоотримає 1 мільярд кубічних метрів газу.

До слова, період від видачі ліцензії до промислової розробки родовища становить зазвичай 2-4 роки. Складається він, зокрема, з таких етапів, як сейсмічні дослідження, розвідувальне буріння, оцінювальне буріння й експлуатаційне буріння. Відтак, у разі отримання нових спецдозволів на наступний приплив газу можна очікувати не раніше, ніж за 2 роки.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак наголосив, що через арешт майна "Газпрому" перемовини щодо подальшої поставки газу та його транзиту через Україну перебувають під загрозою.