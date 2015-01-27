В Україні вже майже мільйон внутрішньо переміщених осіб, — Мінсоцполітики

За даними Міністерства соціальної політики, станом на 26 січня в Україні зареєстровано 942 тисячі 748 внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила заступник начальника відділу організації соціального захисту внутрішньо переміщених осіб Міністерства соціальної політики Марина Ворона.

Проводиться облік людей, які перемістилися з тимчасово окупованій території і районів проведення АТО", — зазначила вона на прес-конференції у вівторок в Києві.

У свою чергу президент Товариства Червоного Хреста України Іван Усіченко повідомив, що 600 тисяч українських громадян переселилися в сусідні країни, більшість з них — в Російську Федерацію.

Він розповів, що український Червоний Хрест станом на 21 січня надав адресну допомогу більше 314 тис. Внутрішньо переміщених осіб.

"Із залученням ресурсів міжнародних організацій, фондів, мережі руху Червоного Хреста і благодійних внесків надано допомогу постраждалому населенню на суму понад 105,66 млн грн. На 20 млн грн було надано допомогу лікарням у вигляді медикаментів, медичного та реабілітаційного обладнання", — додав Усіченко.

Зазначимо, станом на 23 січня біженці продовжують залишати зону бойових дій створеними для них коридорами, водночас основна частина населення вже встигла вийти звідти.