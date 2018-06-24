В Україні заборонили популярне знеболювальне

Держлікслужба України тимчасово заборонила популярний медикамент-спазмолітик "Комбіспазм" індійського виробництва.

Про це свідчить розпорядження від 23 червня, опубліковане на сайті відомства.

"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу "Комбіспазм", серії EPD18001A1 виробництва "Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед", Індія, до окремого рішення", – мовиться в розпорядженні, підписаному головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів Наталією Гудзь.

Читайте також: В Україні заборонили популярні пробіотики

Суб'єкти господарювання, які зберігають, застосовують і реалізують лікарські засоби, повинні невідкладно вилучити цей препарат з обігу і помістити його в карантин.

Таке рішення було схвалено на підставі встановлення факту невідповідності вимогам методу контролю якості (МКК) для реєстраційного посвідчення.



Розпорядження про заборону "Комбіспазму"

До слова, раніше в Україні тимчасово заборонили вакцину для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, вакцину для профілактики поліомієліту та пасту для перорального застосування.