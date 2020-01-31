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      Безробітним будуть платити більше: деталі

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      Зросли мінімальні виплати по безробіттю / volynnews.com

      З 1 березня 2020 року в Україні зросте розмір мінімальних виплат по безробіттю. Він становитиме 1800 гривень для виплат з урахуванням заробітної плати і страхового стажу та 650 гривень – для категорій, де ці показники не враховують.

      Українці отримуватимуть більші суми допомоги по безробіттю. Таке рішення ухвалили у Фонді соцстрахування.

      Зверніть увагу: В Україні зросла середня зарплата: інфографіка

      Мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшили з 1630 гривень до 1800 гривень. Це для людей, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу. Для категорій, щодо яких ці показники не враховуються, мінімальна виплата становитиме 650 гривень. Досі було 610 гривень.

      Також правління Фонду на випадок безробіття схвалило проєкт бюджету фонду на 2020 рік. У ньому передбачені доходи у сумі 15,8 мільярда гривень та видатки – 15,6 мільярда гривень. З них на програми сприяння зайнятості передбачили 1,2 мільярда гривень. Для порівняння минулого року було 734 мільйони гривень.

      Цікаво! Розмір максимальної допомоги по безробіттю зріс 1 грудня 2019 року. Тепер він становить 8408 гривень на місяць, раніше – 8028 гривень.

      Що відомо про безробіття в Україні

      безробіття
      Безробіття в Україні / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Безробіття Гроші
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