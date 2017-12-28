В Україні зменшилась кількість бідних: Рева назвав число

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що кількість бідних громадян, які мають доходи менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на майже 15%.

Про це Андрій Рева заявив під час прес-конференції у четвер, 28 грудня.

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"За даними нашої Державної служби статистики і за методиками, якими користуються наші міжнародні організації, які оцінюють рівень бідності в країні, рівень бідності у нас впав з 54,5% до 39,4%", – сказав міністр під час прес-конференції в четвер.



Міністр також зазначив, що серед працюючих рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшилася з 45,4% до 26,1%.

Нагадаємо, 23 грудня Андрій Рева на початку Всеукраїнського з'їзду лідерів громадських організацій розповів журналістам, що нікому в Україні не доведеться повертати субсидії.