В Україні з’явиться багато нових робочих місць через два тижні, – Шмигаль
Кабінет міністрів розробить програму для створення робочих місць. Працевлаштують передусім тих, хто приїхав з-за кордону та людей, які втратили роботу під час карантину.
На створення вакансій знадобиться близько двох тижнів, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з боротьби з поширенням коронавірусу.
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Зокрема, нам потрібні люди для ремонту доріг, мощення тротуарів та прибирання території. Буде багато вакансій,
– пообіцяв Шмигаль.
Також прем’єр-міністр повідомив, що в Україні вдалось зупинити ріст цін на соціально значимі продукти.
Зміни щодо виплат безробітним під час карантину:
Кабінет Міністрів 29 березня ухвалив рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття:
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