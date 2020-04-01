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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Україні з’явиться багато нових робочих місць через два тижні, – Шмигаль

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      Шмигаль пообіцяв працевлаштувати прибулих з-за кордону / Про Львів

      Кабінет міністрів розробить програму для створення робочих місць. Працевлаштують передусім тих, хто приїхав з-за кордону та людей, які втратили роботу під час карантину.

      На створення вакансій знадобиться близько двох тижнів, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з боротьби з поширенням коронавірусу.

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      Зокрема, нам потрібні люди для ремонту доріг, мощення тротуарів та прибирання території. Буде багато вакансій,
      – пообіцяв Шмигаль.

      Також прем’єр-міністр повідомив, що в Україні вдалось зупинити ріст цін на соціально значимі продукти.

      Зміни щодо виплат безробітним під час карантину:

      Кабінет Міністрів 29 березня ухвалив рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття:

      • реєструвати безробітних будуть із першого дня після подання заяви до Центру зайнятості;
      • виплату будуть призначати з першого дня реєстрації.

      фінанси під час карантину
      Як вплинув карантин на фінанси українців?  / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Робота Карантин в Україні 2020 Новини України Безробіття Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України
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