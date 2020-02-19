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      В українських селах хочуть створити 200 тисяч нових робочих місць

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      Милованов розповів про плани, як зробити села багатими / rbc.ua

      У Кабміні повідомили, що впродовж наступних 5 років планують зрівняти рівень зарплат у містах та селах. А також створити 200 тисяч нових робочих місць в українських селах.

      Уряд презентував стратегію розвитку сільських територій. Про це повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов. 

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      За його словами, агропромисловий комплекс розвивається, однак українські села все ще не мають достатньо ресурсів, щоб бути успішними.

      До 2024 року плануємо створити 200 тисяч нових робочих місць на селі,
      – заявив міністр.

      А також додав, що впродовж 5 років уряд хоче зрівняти рівень середньої зарплати у селах та містах.

      Більше можливостей для села планують відкрити через:

      • залучення прямих інвестицій у сільське господарство;
      • збільшення переліку програм державної підтримки;
      • створення спеціального фонду;
      • бізнес-інкубатори для 5 тисяч учасників, які готові створювати малі та середні підприємства;
      • нові механізми для кооперації;
      • підтримку виробників органічної продукції;
      • заходи ОТГ для підвищення комфорту жителів.

      Також у планах уряду легалізувати та зменшити бюрократію за тими видами трудових відносин, які наразі поза законом. Зокрема, мова йде про сезонні роботи.

      "Українське село буде успішним тоді, коли люди будуть успішними та багатими", – підсумував Милованов.

      розвиток села
      Стратегія розвиту українських сіл / Фейсбук Тимофія Милованова

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Сільське господарство Зарплата Гроші Тимофій Милованов – новини Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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