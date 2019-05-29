В українській політиці потрібні люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ, – Портников

Важливо, щоб в українській політиці були люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ. Таким є народний депутат Андрій Сенченко.

Про це Gazeta.ua сказав публіцист Віталій Портников, коментуючи вчорашню заяву Сенченка про вихід з ВО "Батьківщина".

"Андрій Сенченко досвідчений політик із великим стажем. Якщо він ухвалив таке рішення, значить мав для цього очевидні політичні підстави. Сенченко довго співпрацював із "Батьківщиною", був у хороших стосунках з Юлією Тимошенко. Підтримував її у важкі часи. Зараз політичні орієнтири обох розійшлися, так буває у політиці. Цікаво, яке рішення у продовженні політичної і громадської діяльності, кар'єри прийме для себе Сенченко", – сказав Портников.

Все залежить не від об'єднання політичних сил, а від тих людей, громадських рухів, які йому довіряють, – відзначає експерт.

"Рух, який він створив в останні роки, досить серйозно займався висуненням позовів до Росії, як до агресора. Важливо, щоб в українській політиці були люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ і вели з нею планомірну боротьбу у юридичній площині", – сказав Віталій Портников.