В Україну заборонили ввозити 25 книг, виданих у Росії

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовив видати дозвіл на ввезення в Україну 25 виданих у країні-агресорі Росії у 2015-2017 роках книг.

Причина – негативний висновок експертної ради з питань аналізу та оцінки друкованої продукції, йдеться на сайті Держкомтелерадіо.

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У перелік потрапили книги"Сталінград" Ентоні Бівора, дві книги з серії "Історія Російської держави" Бориса Акуніна, "Дочка Леніна - Погляд на історію" Едварда Радзинського, "Моїй Матильди. Любовні листи і щоденники Миколи Другого" Бориса Соколова, "Православ'я. Чесна розмова" протоієрея Всеволода Чапліна та інші, зокрема кілька найменувань дитячої літератури і підручники.

У переліку історичні книги про Російську імперію

Їх заборонено розповсюджувати на території Україні