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      В Україну заходить ще один лоукостер

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      В Україну заходить новий лоукостер
      В Україну заходить новий лоукостер / Фото з відкритих джерел

      Авіакомпанія Laudamotion оголосила про розширення маршрутної мережі і відкрила нові напрямки по Європі. Серед них і прямий рейс Київ – Відень.

      Про це повідомили на сайті Lowcostavia.

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      Так, нові рейси зі столиці Австрії у Київ стартують з 1 лютого 2019 року. На тиждень буде 5 перельотів: щопонеділка, щовівторка, щосереди, щочетверга та щосуботи.

      До слова, ціни на квитки в авіакомпанії приблизно такі ж, як і в Ryanair.

      Зокрема, квитки на рейс Київ – Відень від Laudamotion мають з’явитися у продажу 13 грудня. Також лоукост Laudamotion відкриє рейси з Відня у Марракеш (Марокко), Штутгарт (Німеччина), а також на грецькі курорти Іракліон, Родос, Кос, Корфу, Міконос та Закінтос.

      ЯКими ЩЕ новими АВІАРЕЙСами невдовзі зможуть користуватися українці:
      Теги: Новини України авіація Транспорт Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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