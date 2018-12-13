В Україну заходить ще один лоукостер
Авіакомпанія Laudamotion оголосила про розширення маршрутної мережі і відкрила нові напрямки по Європі. Серед них і прямий рейс Київ – Відень.
Про це повідомили на сайті Lowcostavia.
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Так, нові рейси зі столиці Австрії у Київ стартують з 1 лютого 2019 року. На тиждень буде 5 перельотів: щопонеділка, щовівторка, щосереди, щочетверга та щосуботи.
До слова, ціни на квитки в авіакомпанії приблизно такі ж, як і в Ryanair.
Зокрема, квитки на рейс Київ – Відень від Laudamotion мають з’явитися у продажу 13 грудня. Також лоукост Laudamotion відкриє рейси з Відня у Марракеш (Марокко), Штутгарт (Німеччина), а також на грецькі курорти Іракліон, Родос, Кос, Корфу, Міконос та Закінтос.
ЯКими ЩЕ новими АВІАРЕЙСами невдовзі зможуть користуватися українці:
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20 лист 2018Ryanair запустить нові рейси з Києва у 2019 році
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Джерело: 24 Канал
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