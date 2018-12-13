В Україну заходить ще один лоукостер

Авіакомпанія Laudamotion оголосила про розширення маршрутної мережі і відкрила нові напрямки по Європі. Серед них і прямий рейс Київ – Відень.

Про це повідомили на сайті Lowcostavia.

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Так, нові рейси зі столиці Австрії у Київ стартують з 1 лютого 2019 року. На тиждень буде 5 перельотів: щопонеділка, щовівторка, щосереди, щочетверга та щосуботи.

До слова, ціни на квитки в авіакомпанії приблизно такі ж, як і в Ryanair.

Зокрема, квитки на рейс Київ – Відень від Laudamotion мають з’явитися у продажу 13 грудня. Також лоукост Laudamotion відкриє рейси з Відня у Марракеш (Марокко), Штутгарт (Німеччина), а також на грецькі курорти Іракліон, Родос, Кос, Корфу, Міконос та Закінтос.