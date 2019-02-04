В "Укрлендфармінг" знають, як зупинити деградацію українських земель

Завдяки органічним добривам, технологіям обробки землі і плануванню сівозміни можна успішно зберігати родючість і підвищувати врожайність українських земель.

Про це заявляють в "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming), найбільшому за розмірами земельному банку агрохолдингу України бізнесмена Олега Бахматюка.



Найпопулярніші у вітчизняних аграріїв культур – кукурудза і соняшник, особливо активно споживають поживні речовини з ґрунту. Результат – зниження процентного вмісту гумусу в чорноземах, тобто їх деградація. Відповідальні агрокомпанії, як "Укрлендфармінг", дотримуються правил сівозміни – розумного, агрономічно обґрунтованого чергування культур, що висаджуються на одній і тій же ділянці землі. Це дозволяє не тільки зберегти українські чорноземи, а й говорити про отримання високих врожаїв в майбутньому.

У південних регіональних управліннях "Укрлендфармінг" в Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській областях сівозміну включає парового попередника як основного фактора накопичення вологи в степовій зоні. Крім пару, в даній кліматичній зоні на орендованих землях в сівозміні культивуються озима пшениця, озимий ріпак і товарний соняшник.



"По компанії введено планування сівозміну як мінімум на три-чотири роки вперед з обов'язковим вирощуванням бобових культур як потужного накопичувача азоту, що формує його запаси внаслідок природної азотфіксації. Такий культурою у нас виступає соя, яка займає понад 40 тис. га, – прокоментував виданню "Деловая столица" заступник генерального директора з інновацій групи компаній "Укрлендфармінг" Володимир Фантух. – Для максимальної фіксації азоту з повітря і подальшого використання його рослинами ми в обов'язковому порядку проводимо 100%-у інокуляцію насіння сої перед посівом".

Крім планування сівозміни для збереження родючості агрохолдинг використовує раціональні прийоми обробки ґрунту, правильного використання вологи, а також активно використовує органічні добрива свого виробництва.

"Центральним питанням в останні роки є накопичення вологи в ґрунті і її раціональне використання. Воно гостро постає практично у всіх наших регіональних управліннях. Для збереження вологи слід використовувати правильні прийоми обробки землі, мінімізувати технологічні операції, що дозволить максимально накопичувати вологу в ґрунті, – каже Володимир Фантух. – Ми обов'язково використаємо органічні добрива – понад 267 тис. т гною і понад 75 тис. т пташиного посліду – як побічний продукт діяльності тваринницького підрозділу. В основному зазначені добрива використовуються в кормових сівозмінах для отримання максимальних врожаїв кормових культур".



"Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який керує найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.