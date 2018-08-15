В уряді розповіли, з чого складатиметься "пакунок малюка"

Міністерство соціальної політики оприлюднило список речей, які будуть входити в "Пакунок малюка", який видаватимуть у пологовому будинку при народженні дитини.

Він в першу чергу, покликаний допомогти українським родинам забезпечити новонароджених найнеобхіднішими, і, разом із тим, високоякісними речами.

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Окрім одягу та інших важливих для дитини речей, пакунок також міститиме інформаційні матеріали, що допоможуть батькам у питаннях найкращого догляду за дитиною.

Пакунок малюка є безповоротною адресною соціальною допомогою, та видаватиметься по одному на кожну дитину, а отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини.

Отже, вже з першого вересня цього року українські сім’ї при народженні дитини отримають набір із двадцяти п’яти необхідних речей для новонароджених діток:

Підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, та не менше 94 штук в упаковці.

Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху, та не менше 56 штук в упаковці.

Пелюшка ситцева, розмір 80 x 95 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)

Пелюшка фланелева, розмір 90 x 110 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)

Пелюшка муслінова, розмір 70 x 70 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)

Пелюшка багаторазова вологостійка, розмір 60 х 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)

Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 0 - 3 місяці

Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 3 - 6 місяців

Боді з коротким рукавом:

розмір 50 - 56 см

розмір 56 - 58 см

Боді з довгим рукавом, трикотаж, стовідсоткова бавовна:

розмір 50 - 56 см

розмір 56 - 58 см

Штани-повзунки із закритими носочками, стовідсоткова бавовна:

розмір 50 - 56 см

розмір 56 - 58 см

Чоловічки з довгим рукавом та штанцями:

розмір 50 - 56 см

розмір 56 - 58 см

Шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше 90 відсотків, розмір 0 - 3 місяці

Термометр для води

Термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником

Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі

Прокладки для лактації, не менше 60 штук в упаковці

Ковдра тепла/демісезонна, наповнювач - стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина - також стовідсоткова бавовна, розмір 90 x 120 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)

Плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовна, розмір 60 x 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)

Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 x 70. Розмір матрацу (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски

Рушник махровий для купання з кутком, розмір 100 x 100 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %), вироблений з натурального матеріалу

Іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена із пластику зі сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей

Крем із вмістом ланоліну 100 %

Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл

Весь комплект буде упакований в коробку-колиску з міцного картону, розмір 43×70×27 см. Зазначена коробка виготовляється з міцного гофрокартону з кашировкою та повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. А для зміцнення конструкції, в дно та бокові стінки мають бути додані окремі вставки.

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Пакунок надаватиметься кожній родині при виписці з пологового будинку, він підтримає матеріально та інформаційно, та стане серйозною допомогою першочергово тим родинам, які через складне матеріальне становище позбавлені можливості придбати новонародженій дитині якісні предмети догляду та одягу.

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