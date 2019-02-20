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      "В усіх питаннях довіряють Зеленському": ТNS про ставлення інтернет-користувачів до політиків

      79 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      Українське представництво компанії ТNS, яка є одним із лідерів маркетингових досліджень у світі, опитала інтернет-користувачів стосовно їхнього ставлення до політиків.

      Згідно з цими даними, за всіма показниками лідирує Володимир Зеленський, випереджаючи традиційних політиків і представників шоу-бізнесу. Респонденти пов’язують з ним не тільки поліпшення життя в країні, а й хотіли б організувати спільне підприємство, довірили б йому будувати власний будинок та виховувати своїх дітей.

      Так, 33% опитаних вважають, що художній керівник студії "Квартал 95" здатен поліпшити життя в Україні. У січні таких було 24%. Серед молоді такої думки дотримуються 44% респондентів. Друге місце зі значним відставанням посів Петро Порошенко (17%). 34% опитаних хотіли б організувати з Володимиром Зеленським спільне підприємство або попрацювати разом. По 18% респондентів довірили б йому будівництво власного будинку та управління фінансами з метою їхнього збереження і примноження. 25% респондентів вважають його добрим вихователем для своїх дітей, а 16% опитаних довірили б йому догляд за хворими родичами.

      За даними опитування, рівень підтримки Зеленського в усіх питаннях зріс у порівнянні з січнем.

      Цільова аудиторія опитування – жінки та чоловіки 18-55 років, міське населення України (крім Криму та зони ООС). Вибірка 1000 респондентів, квотна за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

      Нагадаємо, за даними лютневого дослідження від Київського міжнародного інституту соціології, на президентських виборах за Володимира Зеленського готові проголосувати майже 28% тих, хто визначився і піде на дільниці.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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