В Європі рекордний обвал цін на електрику: що відомо

У багатьох країнах Європи 13 квітня ціни на електроенергію стали від'ємними. Обвал цін зафіксували у Франції, Бельгії, Німеччині, Чехії та інших країнах. Така ситуація є нетиповою для робочого дня.

Про обвал цін на електроенергію свідчать дані європейської енергетичної біржі Nord Pool та угорської енергетичної біржі HUPH щодо цін на добу наперед.

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За інформацією Nord Poll, середньодобова ціна на електроенергію у Франції, Німеччині, Нідерландах та Бельгії 13 квітня буде від'ємною.

Що відомо про Nord Pool? Європейська енергетична біржа, яка об'єднує 13 ринків в Європі, здебільшого в північній її частині.



Ціни на електроенергію у деяких країнах від'ємні / Скриншот зі сайту Nord Pool

Така ж ситуація і в східноєвропейських країнах. Зокрема, від'ємні ціни на 13 квітня встановили в Чехії та Словаччині. Це нетипово для робочих днів.



У Східній Європі ситуація аналогічна / Скриншот зі сайту HUPH

Загалом це не перший випадок, коли ціни на електроенергію в окремих країнах стають від'ємними. Однак таке здебільшого буває у вихідні та святкові дні, наприклад, під час різдвяних свят.

За інформацією ДП "Оператор ринку", середньозважені ціни "ринку на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку України становили 1 тисячу 218 та 776 гривень за мегават на годину.



Ціни на електроенергію в Україні / Скриншот зі сайту ДП "Оператор ринку"