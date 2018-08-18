Вадим Новинський: Закон про вибори – це нищівний удар по політичній корупції

Закон про вибори – це нищівний удар по політичній корупції, оскільки він скасовує мажоритарну систему. Про це заявив лідер руху "Партія миру" Вадим Новинський в ефірі програми "Сьогодні" на телеканалі "Україна" у п'ятницю, 17 серпня.

"Для парламенту найважливішим завданням на нову сесію має стати прийняття законів, що встановлюють мир в Україні. І жодне депутат не може вважати свою роботу задовільною, поки в Україні йде війна", – зазначив опозиційний політик.

Вадим Новинський підкреслив, що ухвалення закону про вибори також є дуже важливим завданням для парламентаріїв на наступній сесії.

"Цей закон – це нищівний удар по політичній корупції, тому що він скасовує мажоритарну систему. На минулих виборах ми бачили, як нинішня влада дуже "ефективно" використовувала мажоритарну систему для політичної корупції", – заявив народний депутат.

Він переконаний, що всі розсудливі партії повинні проголосувати за зміни до виборчої системи України.

"Закон прогресивний і ми його підтримуватимемо", – сказав Вадим Новинський.

Також політик додав, що депутати його політичної сили підготували більше 400 поправок до цього законопроекту.

"Ми виступаємо за збільшення прохідного бар'єру для політичних партій до 5% (законопроектом №3112-1, який було проголосовано парламентом у першому читанні, прохідний бар'єр пропонується встановити на рівні 4%, – ред.). Ще один важливий момент, наші правки дозволять провести вибори з урахуванням думки тимчасово переміщених осіб. Ці люди повинні мати право реалізувати свій громадянський обов'язок і взяти участь у голосуванні. Також ми виступаємо за посилення відповідальності за підкуп виборців та фальсифікації результатів виборів", – підкреслив Вадим Новинський.