Танкери тіньового флоту Росії охороняли бойовики "Вагнера": розслідувачі розкрили важливі деталі

На борту танкерів так званого тіньового флоту Росії з весни 2025 року почали з'являтися люди без необхідних морських документів, проте з бойовим досвідом, отриманим під час участі у війні проти України.

Про це повідомляє "Досьє".

Дивіться також На ремонті уже 30 років: навіщо Росія зараз заговорила про атомний крейсер "Адмірал Нахімов"

Про що йдеться у розслідуванні?

Журналісти проаналізували списки екіпажів понад двох тисяч суден, які перебувають під санкціями США та ЄС, а також входять до переліку ГУР МО. Дослідження охопило багато даних стосовно діяльності тіньового флоту Росії.

Відомо, що у розпорядженні розслідувачів опинилися відомості за період із січня 2023 року до середини квітня 2026 року. Ідеться приблизно про 325 тисяч записів, які безпосередньо стосуються майже 16 тисяч відповідних рейсів.

Документи містять прізвища членів екіпажів, дати їхнього народження, номери паспортів, посади на суднах та інформацію про професійну кваліфікацію. Таким чином серед тисяч моряків журналісти виявили окрему групу з 83 осіб.

Зазначається, що їх об'єднувала одна особливість – відсутність будь-яких морських документів. Тобто у цих людей не було ні паспорта моряка, ні профільного диплома, ні підтвердженої кваліфікації для роботи на суднах.

Імена цих осіб зустрічаються у списках екіпажів 65 танкерів загалом 306 разів. У 32 випадках їхня посада була вказана як "охоронець". Унаслідок цього розслідувачі дійшли висновку, що фактично йдеться про найманців.

Їхні особи вдалося встановити за допомогою витоків персональних даних та внутрішніх документів групи "Вагнера". За результатами перевірки, щонайменше 28 із 83 осіб раніше служили у приватних військових компаніях.

З них 18 були пов'язані з ПВК "Вагнера", а інші працювали у структурах "РСБ-Груп", Moran Security Group та "Редут". Крім того, ще 48 осіб із цієї групи, за даними журналістів, ймовірно, мають бойовий досвід ще з Сирії.

Зокрема, серед виявлених найманців фігурує Дмитро Савицький, який із 2014 року брав участь у війні проти України. Припускають, що представники приватних військових компаній здійснювали контроль над екіпажами танкерів.

За висновками розслідувачів, присутність таких людей на борту мала забезпечити безперешкодне доставлення російської нафти покупцями навіть у разі спроб європейських держав зупинити судна силовими методами.

До речі, нещодавно ВМС Франції затримали нафтовий танкер Tagor, який перебуває під санкціями ЄС, США, Великої Британії, Швейцарії, України. Його пов'язують із зареєстрованою в ОАЕ компанією Fractal Marine DMCC