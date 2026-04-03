Колишні бійці "Вагнера" в Африці приєднуються до РДК, – Капустін

До "Русского добровольчого корпусу" приєднуються колишні бійці ПВК "Вагнер", які раніше воювали в Африці на боці Росії. Командир РДК зазначає, що вони обирають сторону України за покликом, а не за гроші.

Про це розповів командир підрозділу Денис Капустін в інтерв’ю Юрію Дудю.

Навіщо колишні "вагнерівці" приєднуються до РДК?

За словами Капустіна, спершу ці люди повертаються до Росії, щоб продати майно, після чого вирушають воювати вже на боці України.

Тепер вони воюють за ідею. Якби їм були важливі гроші, вони б залишилися в Африці або поїхали воювати в Бахмут на боці російської армії, але вони обрали найскладніший шлях,

– розповів Капустін про російських добровольців.

Наразі РДК складається з кількох сотень добровольців із Росії. У 2023 році, за ініціативою українського Міноборони, підрозділ почав також залучати російських полонених із формувань "Вагнер" та "Шторм-Z".

Спочатку Капустін скептично ставився до цієї ідеї, однак згодом погодився і особисто проводив співбесіди з кандидатами. Одним із перших до підрозділу приєднався Владислав Ізмайлов із позивним "Вайт", якого взяли в полон під Бахмутом. Згодом він отримав державні нагороди України за службу.

Також відомо про Михайла Павлова "Перса", який перейшов до РДК із "Шторм-Z". У 2025 році він загинув під час бою на Куп’янському напрямку, очолюючи свою групу.

