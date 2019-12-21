Ваканда таки існує: Мінсільгосп США долучив до списку торгових партнерів вигадану країну

Міністерство сільського господарства США визнало вигадану країну Ваканда партнером у вільній торгівлі. Там поспішили із заявою – ситуація є прикрою випадковістю.

Так, королівство Ваканда додали до списку випадково під час тестування персоналу. Про це BBC у коментарі запевнив представник Мінсільгоспу США.

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Цікаво, що в онлайн-трекері тарифів міністерства розміщений докладний список товарів, якими торгували дві країни. Серед іншого там зазначені: качки, віслюки та корови.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh — Francis Tseng (@frnsys) December 18, 2019

Після того як список видалили, представник міністерства заявив, що список товарів Ваканди додали як тестовий файл для працівників, який ніколи не мав би бути опублікований.



Вигадана країна Ваканда/ кадр із фільму

Що відомо про Ваканду?

Це – вигадана африканська країна з всесвіту коміксів Marvel. Ваканда – батьківщина супергероя Чорної пантери. Її існування засекречене від усього світу, оскільки лише тут є залежі рідкого та дуже міцного металу вібраніума. Завдяки йому та повній ізоляції від решти світу технологічний розвиток Ваканди випереджує решту світу.