Вакарчук розповів, що буде робити з олігархами і чому ходить на їхні канали

Партія "Голос", лідером якої є музикант Святослав Вакарчук, має намір провести червону лінію між політикою та олігархами. Однак "розкуркулювати" їх вона наміру не має. Водночас лідер політсили ходить на канали олігархів, бо там його чують люди.

Олігархи не мають контролювати українську політику, про це він сказав в інтерв’ю виданню LB.

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Натомість вони повинні займатися лише бізнесом – для цього у "Голосі" хочуть провести "червону лінію".

Ви розумієте, що я маю на увазі під "деолігархізацією"? Я ж не закликаю розкуркулити олігархів, відібрати у них все і запроторити за грати. Ми за те, щоб олігархи не мали визначального впливу на українську політику,

– пояснив Вакарчук.

Водночас лідер політичної сили зазначив, що мають бути однакові правила для всіх. Якщо хтось на них не буде погоджуватися, то це вже "справа судів".

"Я не вірю, що без судової реформи можна усунути олігархів від влади", – додав він.

На запитання про відвідини каналів олігархів Вакарчук відповів, що ходить туди, де "нас чують люди". Також Вакарчук заявив, із олігархами ніяк не пов'язаний.

З Пінчуком я спілкуюсь виключно на дві теми. Перша – щодо форуму YES, друга – щодо музею Голокосту "Бабин Яр", ми входимо до наглядової ради. На цьому наше спілкування закінчується,

– сказав він.

Віктор Пінчук – український підприємець, політик (був депутатом Верховної ради двох скликань з 1998 до 2006 років, до парламенту йшов як самовисуванець за мажоритарною системою від одного з округів на Дніпропетровщині) та меценат, зять другого президента України Леоніда Кучми. Засновник інвестиційно-консалтингової компанії EastOne та благочинної організації "Фонд Віктора Пінчука". Один із найбагатших людей України.



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