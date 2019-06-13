18:44
13 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 червня
      Вєсті.UA: Зеленський-бандерівець розчарував Кадирова і Путіна. Скандальне ЗЕпризначення Бухарєва
      Вєсті.UA
      20:47, 12 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Хто фінансує партію "Голос": у Вакарчука назвали конкретні прізвища

      2876 Читать новость на русском
      У Вакарчука розкрили прізвища "донорів партії"
      У Вакарчука розкрили прізвища "донорів партії" / 24 канал

      Партія Святослава Вакарчука "Голос" опублікувала прізвища трьох "донорів, які одними із перших зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії".

      Повідомлення з прізвищами цих людей партія поширила через свій Telegram-канал.

      Читайте також: "Вакарчук чутливий до критики": як формувалася партія "Голос"

      Хто фінансує "Голос"?

      Сергій Фурса – інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів.

      Тарас Лукачук – регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки.

      Петро Чернишов – колишній президент компанії "Київстар", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi.

      "Ми вдячні за підтримку усім, хто прагне справжніх змін і довіряє нам їх робити. І нам є що запропонувати у відповідь", – написали у "Голосі".

      Голос
      Лукачук, Фурса, Вакарчук та Чернишов / Фото прес-служби партії "Голос"

      Позачергові парламентські вибори в Україні пройдуть 21 липня 2019 року. Про партії та їхніх кандидатів – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Рейтинг
      Рейтинг партій станом на 9 червня: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Парламентські вибори 2019: список партій
      сьогодні
      3617
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
      сьогодні , 18:30 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
      216
      Яєчний цінопад: коли і як зміняться цифри на цінниках
      сьогодні , 18:02 Яєчний цінопад: коли і як зміняться цифри на цінниках
      Ірина Поліщук 504
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Коломойский атакует НБУ через... Барышевский суд
      сьогодні , 17:09 Коломойский атакует НБУ через... Барышевский суд
      Блог Соцмережі 562
      Російсько-окупаційні війська намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      сьогодні , 16:33 Російсько-окупаційні війська намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      Дмитро Снєгирьов 563
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук