Хто фінансує партію "Голос": у Вакарчука назвали конкретні прізвища
Партія Святослава Вакарчука "Голос" опублікувала прізвища трьох "донорів, які одними із перших зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії".
Повідомлення з прізвищами цих людей партія поширила через свій Telegram-канал.
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Хто фінансує "Голос"?
Сергій Фурса – інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів.
Тарас Лукачук – регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки.
Петро Чернишов – колишній президент компанії "Київстар", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi.
"Ми вдячні за підтримку усім, хто прагне справжніх змін і довіряє нам їх робити. І нам є що запропонувати у відповідь", – написали у "Голосі".
Лукачук, Фурса, Вакарчук та Чернишов / Фото прес-служби партії "Голос"
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