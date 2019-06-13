Хто фінансує партію "Голос": у Вакарчука назвали конкретні прізвища

Партія Святослава Вакарчука "Голос" опублікувала прізвища трьох "донорів, які одними із перших зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії".

Повідомлення з прізвищами цих людей партія поширила через свій Telegram-канал.

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Хто фінансує "Голос"?

Сергій Фурса – інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів.

Тарас Лукачук – регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки.

Петро Чернишов – колишній президент компанії "Київстар", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi.

"Ми вдячні за підтримку усім, хто прагне справжніх змін і довіряє нам їх робити. І нам є що запропонувати у відповідь", – написали у "Голосі".



Лукачук, Фурса, Вакарчук та Чернишов / Фото прес-служби партії "Голос"

Позачергові парламентські вибори в Україні пройдуть 21 липня 2019 року. Про партії та їхніх кандидатів – читайте у матеріалі 24 каналу.



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