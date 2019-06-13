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      "Вакарчук чутливий до критики": як формувалася партія "Голос"

      63 Читать новость на русском
      Партія "Голос" Вакарчука
      Партія "Голос" Вакарчука / 24 канал

      У партії "Голос" Святослава Вакарчука зрозуміла філософія підходу формування списків. Там є люди, які мали досвід у виконавчій владі, наприклад: Інна Совсун, Юлія Клименко та Ярослав Желізняк.

      Таку думку в програмі "Що це було" висловила головна редакторка видання "Української правди" Севгіль Мусаєва.

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      За її словами, у партії є люди, які мали досвід на хвилі Майдану і показали якийсь результати або мають добру репутацію. Також там громадські активісти, представники бізнесу, приватного сектору та юристи.

      В цілому список склав враження, що репутація була головним критерієм при відборі цих людей. Я навіть знаю, що у них була служба безпеки партії "Голос", яка перевіряла кандидатів,
      – розповіла Севгіль Мусаєва.

      "І деякі не пройшли цю перевірку, оскільки працювали на компанії, пов'язані з олігархами. На мою думку, тут відіграє роль те, що Святослав Вакарчук є дуже чутливим до будь-якої критики. Тому вони унеможливили критику людей, які мають якийсь бекграунд і він не підходить під цінності партії", – додала журналістка.

      Хто увійшов до партії "Голос" – список кандидатів шукайте у матеріалі 24 каналу

      За її інформацією, відбором займався Ярослав Юрчишин та Юлія Клименко. Саме вони проводили співбесіди та фактично займалися аналітичною роботою щодо людей, які мають бути у списках.

      вакарчук голос вибори
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      Відео повної програми "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською, в гостях Севгіль Мусаєва:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Партія Голос Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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