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      У Вакарчука сказали, з ким точно не об'єднаються у Раді

      4964 Читать новость на русском
      У Вакарчука сказали, з ким точно не об'єднаються у Раді
      У Вакарчука сказали, з ким точно не об'єднаються у Раді / 24 канал

      Заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин пояснив, що говорити про формування коаліції наразі зарано, але вони точно не об'єднаються з проросійськими партіями.

      Юрчишин переконаний, що партія "Голос" пройде до Верховної Ради. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

      Хто увійшов до партії "Голос" – список кандидатів шукайте у матеріалі 24 каналу

      "Для того, аби говорити про утворення коаліції потрібно перемогти на виборах. Я переконаний, що партія "Голос" пройде до парламенту. Тоді ми дивитимемось на інші політичні сили, чиї програми більше відповідають нашій програмі, де більше є спільного", – наголосив кандидат.

      Ми точно не будемо консолідуватися з тими політичними силами, які мають проросійський напрямок геополітичного розвитку та ті, які вважають, що можна вести переговори з терористами, які зараз ведуть війну на Сході на їхніх умовах,
      – пояснив заступник голови партії "Голос".

      Він додав, що для формування коаліції треба спершу зрозуміти пропозиції тих, хто потрапить до парламенту.

      вакарчук
      Перша п'ятірка партії "Голос" на парламентські вибори-2019: інфографіка

      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Святослав Вакарчук Партія Голос Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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