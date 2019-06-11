У Вакарчука сказали, з ким точно не об'єднаються у Раді

Заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин пояснив, що говорити про формування коаліції наразі зарано, але вони точно не об'єднаються з проросійськими партіями.

Юрчишин переконаний, що партія "Голос" пройде до Верховної Ради. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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"Для того, аби говорити про утворення коаліції потрібно перемогти на виборах. Я переконаний, що партія "Голос" пройде до парламенту. Тоді ми дивитимемось на інші політичні сили, чиї програми більше відповідають нашій програмі, де більше є спільного", – наголосив кандидат.

Ми точно не будемо консолідуватися з тими політичними силами, які мають проросійський напрямок геополітичного розвитку та ті, які вважають, що можна вести переговори з терористами, які зараз ведуть війну на Сході на їхніх умовах,

– пояснив заступник голови партії "Голос".

Він додав, що для формування коаліції треба спершу зрозуміти пропозиції тих, хто потрапить до парламенту.



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