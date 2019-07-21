Вакарчук відповів, чи готовий стати прем'єр-міністром

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук в коментарі 24 каналу відповів, чи хоче стати очільником Кабінету Міністрів, а також чи готова його політсила до створення коаліції з партією "Слуга народу".

За яких умов ви готові посісти крісло прем'єр-міністра?

– Я багато разів говорив, що я не боюсь жодних відповідальностей. Якщо йдеш у політику, то маєш бути готовий до найвищих посад. Але ще раз повторюсь прем'єр-міністр і уряд формуються заради одної конкретної мети – виконання коаліційної угоди, яка підписана членами коаліції.

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– Спершу обговорюються коаліційна угода, потім знаходяться ті сили, які готові її підписати, формується парламентська більшість, яка під виконанням угоди пропонує кандидатури прем'єр-міністра. По-іншому це не буває.

– Стара політика, проти якої ми виступаємо, виглядала так – знаходиться той, який хоче обійняти крісло прем'єра, домовляється, щоб його підтримали, всі його підтримують, а потім підганяють цю всю історію під коаліційну угоду. Ми сподіваємось те, за що ми боролись, нарешті проведе нашу політику до європейських стандартів. Спершу – це принципи, червоні лінії, а потім конкретний план дій, а під нього конкретних людей, які будуть приймати рішення і керувати країною.

Чи є перспективи коаліції зі "Слугою народу"?

– Ми вважаємо, що коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди. Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо в кого які червоні лінії.

У нас є декілька чітких червоних ліній:

Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО; чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання; економіка без олігархів; депутатів спускаємо з неба на землю.

Якщо ми по цих питаннях знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися. Зараз з п'яти партій, які потенційно проходять у Верховну Раду, одна абсолютно відпадає, це зрозуміло. Тому що вона декларує цінності, які є несумісними з партією "Голос". Зрештою треба сідати і розмовляти.

Чи претендуєте ви на місце віце-спікера та кого можете делегувати на цю посаду?

– Я особисто на ніякі місця не претендую, але водночас готовий обіймати будь-які місця, які довірять мені партії і наші виборці.

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Що відомо про партію "Голос"?Про створення партії "Голос" стало відомо 16 травня 2019 року. Лідером політсили став відомий рок-музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Ідеологія партії характеризується проєвропейською позицією та підтримкою електронної демократії.



Безліч експертів пов'язують політсилу з американським інвестором Джорджем Соросом та українським олігархом Віктором Пінчуком, проте у самій партії спростовують чутки про такі зв'язки.



Список партії "Голос" / Інфографіка 24 каналу

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