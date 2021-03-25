В Україні найвищий рівень госпіталізації через COVID-19 у Європі: до чого готуватись
Україною шириться новий "британський" штам вірусу, який відрізняється важкою формою та призводить до повторного інфікування тих, хто вже перехворів COVID-19.
Джерело:фейсбук Вікторії Войціцької
Вакцино-пряник чи локдаун-кнут: який підхід спрацює в Україні?
Лише в мене за останні два тижні повторно захворіло більше 10 знайомих, які минулого року мали справу з COVID-19.
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Статистика госпіталізації та інфікування дуже загрозлива: госпіталізація – плюс 5 438 за останню добу, а інфікованих – 14 174.
Україна досягнула найвищого рівня госпіталізації у всій Європі (на 1 млн населення).
Як зазначив Євген Істербін, такий рівень госпіталізації був лише в Болгарії і він призвів до пікового збільшення смертності на 125%.
Загальнонаціональний локдаун насувається на країну зі швидкістю звука.
Одночас, на привеликий жаль, Україна і досі не може набрати необхідної швидкості для забезпечення тотальної загальнодержавної вакцинації.
В той самий час, у США успішно завершилися випробування вакцини AstraZeneca. 32,000 людей взяло участь в дослідженні, яке продемонструвало:
- 100% ефективність в попередженні госпіталізації та смертності;
- 79% здатність на попередження захворювання на коронавірус.
Українці шалено незадоволені обмеженнями, які активно вводять в різних куточках країни заради уповільнення поширення COVID-19 та його нового штаму, але при цьому демонструють свою категоричну неготовність до вакцинації.
Більше того, історія з вакцинуванням "обраних" політиків та представників шоу-бізнесу викликає у більшості радше роздратування, аніж слугує ефективним мотиватором для скептиків.
Будемо чесними, і держава не готова забезпечити оперативно людей необхідною кількістю вакцин.
Від локдаунів та обмежень страждають всі.
Що роблять країни, де вакцинація проходить успішно із випередженням графіку?
В США президент Байден обіцяв, що протягом своіх перших 100 днів буде забезпечено вакцинацію 100,000,000 американців. Цю позначку було досягнуто протягом перших 60 днів. Станом на сьогодні щеплення отримало приблизно 40% населення і рівень захворювання впав з 200,000-270,000 щодобово (січень-лютий) до 40,000. Ізраїль – вакциновано більше 80%, поточний рівень щодобового захворювання впав з 7,000-12,000 до 459.
Більше того, в Ізраїлі та деяких європейських країнах замість карантинних обмежень вводять нові правила для вакцинованих, в тому числі і дають можливість людям вільно пересуватись, відвідувати кафе і ресторани, збиратись в колі вакцинованих друзів та родичів. Фактично, люди повертаються до нормального доковідного життя.
Важливо! Чому вакцина Covishield може не приїхати в Україну
Можливість контролю пересування та зібрання вакцинованих людей забезпечується діджітал рішеннями, які варто було б втілити і в Україні. І тоді, замість повного локдауна для всіх можна було б говорити про часткове відкриття бізнесу, культурних та спортивних закладів для тих, хто має відповідне щеплення. І це могло б стати ще одним мотиватором для тих, хто сумнівається в доцільності вацинування.
Безумовно, залишається відкритим питання щодо здібності та готовності держави забезпечити максимальну кількість тих, хто хоче вакцинуватись, необхідною дозою Covishield від AstraZeneca, яка є ефективною та безпечною. Але це вже зовсім інша історія…
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