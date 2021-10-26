Просто раптом з'ясувалося, що чимало українців цих елементарних речей чи то не знають, чи то просто про таке не замислювалися. То ж зараз хвилинка просвітництва на 24 каналі.

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Спочатку про вакцину

Дивіться, навіть після вакцинації ви можете захворіти. Навіть не так. І вакцинувавшись від коронавірусу ви все одно цю хворобу десь підхопите, адже вона дійсно надзвичайно заразна. Єдине – ви в дуже легкій формі її відбудете. Можливо, навіть і не помітите, що хворієте. Однак ви точно захворієте, навіть маючи 2 щеплення.

Отже, ви точно будете для решти людей в якийсь момент небезпечним: в транспорті, в офісі, в магазині. То ж навіть вакцинувавшись, ви маєте носити ту усім нам давно вже набридлу маску.

І ви робите величезну помилку, коли кажете: "Та я можу вже без маски, бо я вакцинований".

До речі, це та фундаментальна річ, яку багато хто не розуміє, а тому щиро вважає, що вакцинація дозволяє маску не носити.

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Кого захищає маска

Поясню. Вдягнута маска не вас від навколишніх вірусів захищає, а навпаки – це у зворотному напрямку працює. Ваша маска людей від ваших вірусів. Від ваших яких ви у свою маску, пробачте, зі слиною вихаркуєте.

Ще раз про маску поясню трохи іншими словами. Можливо, так буде зрозуміліше.

От навіщо хірург її вдягає, коли оперує пацієнта? Так от, не для того він її вдягає, щоби від пацієнта себе захистити. Ні, він її вдягає, щоб під час операції випадково у нутрощі пацієнта не чхнути. Щоб не занести своїм диханням пацієнту вірусів.

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Це не вам захист, а це від вас захист для решти людей. Коли люди просять вас вдягнути маску, то це не тому що вони за вас турбуються. Це через те, що вони вас бояться. Вони від вас бояться заразитися, бо ви без маски.

Очевидне просвітництво

Перепрошую за ці всі не надто апетитні подробиці. Ще раз перепрошую, якщо витратив ваш час на наче і так очевидні речі. Однак для багатьох це виявилось взагалі не очевидним, тож я мав таким от просвітництвом перейнятися, адже якщо не я – то хто?

Щиро дякую всім, хто вакцинувався, але іще раз нагадую – від носіння маски вакцинація вас у жодному разі не звільняє.