Вандали спаплюжили пам’ятник УПА у Харкові

Невідомі залили червоною фарбою пам’ятник на честь загиблих воїнів УПА у Київському районі Харкова. На місце інциденту виїжджали правоохоронці.

За фактом інциденту слідчий поліції відкрив справу, яку розслідуватимуть як хуліганство. Максимальне покарання за такий злочин – до 5 років обмеження волі.

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Правоохоронці з’ясовують, хто причетний до хуліганства та розшукують їх.

Зауважимо, що це вже не перший випадок, коли цей пам’ятник УПА у Харкові нищать вандали. Попередній інцидент стався у червні: тоді споруду теж облили червоню фарбою.



Облитий фіарбою у червні пам'ятник УПА в Харкові

Такий самий інцидент стався в серпні 2018 року 2018 року. А в грудні 2014 року цей пам’ятник підірвали невідомі. І це попри те, що розташований монумент за 100 метрів від райвідділу поліції.

Пам'ятний знак УПА в Харкові в 1992 році встановила обласна організація Народного Руху України з дозволу міськради.