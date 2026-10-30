Загрожує до 20 років: у Варшаві затримали нападника з ножем на двох українців

Правоохоронці розшукали зловмисника в лісовому масиві столичного району Бєляни, де той переховувався після скоєного злочину. Як пише RMF24, затриманому вже висунули три обвинувачення.

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Мотив ненависті та рецидив

Сам інцидент стався у варшавській дільниці Бєляни ще в першій половині жовтня. Нападник завдав двом пасажирам автобуса численних колотих і різаних поранень, після чого встиг утекти до приїзду поліції. Обох постраждалих громадян України з травмами доправили до лікарні.

Слідство встановило, що агресор атакував людей саме через їхню національну належність.

Дві з висунутих статей стосуються замаху на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та заподіяння травм середньої тяжкості. Як зазначили правоохоронці, чоловік скоїв напад в умовах рецидиву – протягом 5 років після відбуття покарання за аналогічний умисний злочин.

Крім того, третє звинувачення стосується погроз розправою іншій людині, які підозрюваний висловив у серпні 2024 року в одному із закладів польської столиці. За інкримінованими статтями зловмиснику загрожує від 3 до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про інший випадок. У центрі Варшави 33-річний чоловік безпричинно вдарив по голові 20-річного українця, який переходив дорогу на зелене світло. Від удару хлопець знепритомнів і травмував обличчя. Нападника невдовзі затримала поліція.